學者建議︰了解對方需要 台灣才能跟他們做「朋友」

2017-11-26

〔記者林曉雲／台北報導〕中山大學東南亞研究中心主任蔡宏政分析，過去台灣推動南向政策，多是經濟視角，關注外籍移工或配偶，只著眼在我國需求，完全不去了解對方，但只有從社會發展、政治制度、文化生活等各層面，去了解對方國家的需要，台灣才能跟對方做「朋友」，也才能落實「以人為本、經貿為主、作為區域戰略夥伴」的目標。

蔡宏政表示，中山大學受教育部委託設立菲律賓國際教育中心，因菲國總統下令要提升大學的師資水準，高雄生活費不比馬尼拉貴，因此協助菲律賓大學教師來台灣拿博士學位，進而了解並認同台灣價值，返國後在大學教書、對台友善，就是最好的長期投資。

我有科技實力 行銷能力卻不夠好

蔡宏政也分析，菲律賓台商最多從事半導體、封裝測試等產業，我國知名ASUS華碩電腦外銷到菲律賓，但菲人卻誤以為ASUS是韓國品牌。台灣有科技實力，行銷能力卻不夠好，新南向政策可以媒合學生進入當地企業，增進彼此了解。此外，菲律賓種的咖啡豆品質非常好，台灣咖啡消費量很高，但本身產量很少，也是台灣很好的切入點。

不過，蔡宏政提醒，新南向各國家的複雜度高，語言、信仰、歷史和文化均不同，政府宜先訂定各國家的優先順序，教育部要求大學與新南向國家的大學簽署MOU（合作備忘錄）並列入KPI（績效指標）作法也待商榷。大學在簽完合作備忘錄之後，有沒有實質合作，教育部宜注意檢視。

高雄海洋科技大學教授俞克維表示，新住民二代的血緣和語言是我國前進新南向國家時的優勢，以新住民二代高中職生職場體驗計畫為例，學生才下飛機，就可看到外婆和外孫抱在一起哭的親情畫面，新住民二代學生們多在台灣出生和長大，具有台灣的思維邏輯，習慣台灣的民主法治和自由，成為台灣和新南向國家交往的最佳橋樑和力量。