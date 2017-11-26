高職生赴母家鄉見習 躍越南紙媒頭版

2017-11-26

培育新住民二代人才 進入台商企業

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動高中職新住民二代學生赴「媽媽的家鄉」職場見習，因八成新住民二代的母親是越南人，近兩年已有六十位學生前進越南，還躍上越南媒體的頭版新聞，明年預計人數倍增，越南估有七十二人，並再擴增柬埔寨約十二人。教育部次長林騰蛟表示，我國技職教育發展優質，也盼新住民二代進入越南台商企業工作，為台商培育人才。

林騰蛟說明，職場體驗計畫分為二週，第一週先集訓，第二週是實地見習，去年有廿四位新住民學生參加，今年更有一百位新住民學生報名搶卅六個名額，學生們必須會越南語，了解越南的文化和禮儀、進行職場實習。越南媒體還特別派記者來我國採訪新住民二代學生，返國後以頭版整頁報導，讓越南更了解台灣，明年此計畫將擴大到柬埔寨。

明年計畫擴大到柬埔寨

新竹市光復高中觀光科二年級學生蔡玉美表示，她在越南讀了六年國小、住在外公外婆家，國一才回來台灣，因此精通越語、華語也說得很好，今年參加越南台商職場體驗計畫，參訪設在越南的自行車、鞋子及塑膠廠等之後，她開始思考去越南工作的選項，越語是她的優勢，讓工作的選擇性更多。

計畫主持人高海科大教授俞克維表示，參與學生都頗期待去越南的台商企業工作，因為留在台灣工作起薪多只有二萬多元，剛畢業外派越南起薪就有四萬二千元，最重要是有工作前景，在成為台商主力幹部之後，未來可望成為廠長等一級主管。