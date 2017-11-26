新住民語列必選 國小首開58班

2017-11-26

越南語43班最多 屏東恆春國小開3種語言課

〔記者林曉雲／台北報導〕全國各國小從今年八月新學年起，首次開辦「新住民本土語必選課程」，依學生需求開班，首年共開辦新住民語五十八班，以越南語開設四十三班最多，屏東縣恆春國小開了菲律賓語、印尼語和越南語三種新住民語共五班，新北市北新國小開設馬來西亞語和緬甸語，新北市三芝國小開柬埔寨語，新北市丹鳳國小和沙崙國小則開泰國語。

新住民子女就讀國中小 有近20萬人

新住民子女就讀國中小人數目前近廿萬人，扣除父或母為中國籍七萬多人，其餘多為東南亞新住民，以越南籍最多近八萬人，印尼籍次之約二萬人，新住民語文課程規劃東南亞新住民七國語文，包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓，國小學生從一年級起，一週一節課，依學生意願選讀。

小一起1週1節課 7國語依意願選讀

教育部國教署署長邱乾國表示，國小每週必選一節本土語言課程，學生可以在客語，閩南語及原住民語中擇一學習，因新住民語文是台灣對外發展合作的重要資源，十二年國教新課綱在本土語言課程增加東南亞國家語言的選項，國小必選，國中選修，高中職則將東南亞語納入第二外國語。

七國新住民語文第一冊和第二冊皆已編輯審定完成，越南語更完成審定本至第十冊。邱乾國表示，新住民語文教材試教計畫從今年八月至明年一月實施，參與試教有十五縣市、四十四校，共開設印尼語八班、泰語二班、馬語一班、菲語一班、越語四十三班、柬語一班及緬甸語二班，合計五十八班，以利一○八學年度新住民語文課程的正式實施。

師資培育雙軌制 108學年有東南亞語師資

新住民語文師資培育採雙軌制，以教學支援人力為主，正規師資培育為輔，去年迄今已培訓教學支援人員合格人數一三一三人；正規師資培育由國立暨南大學開設東南亞語之專門課程科目及學分（分為越語、泰語、印尼語、緬甸語），最快一○八學年度能有東南亞語正式師資，未來將開設第二專長學分班，鼓勵現職教師修習新住民語。