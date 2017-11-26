洛馬暫停戰系設計 恐成國軍解約因素

2017-11-26

〔記者涂鉅旻、李欣芳／台北報導〕國防部上週指與慶富造船瀕臨破產條件，「繼續履約」恐無法執行。據透露，軍方認定的「時機」，除慶富公司聲請破產外，由於戰系設計商洛馬公司也暫停設計，如造成全案嚴重延宕，亦可能成為解約因素。但官員強調，目前採取何種方案，仍待事件演變進一步評估。

官員：仍待事件演變進一步評估

慶富公司須在十一月二十八日前提列預付款保證，但據了解，軍方評估，縱使該筆保證未獲展延，也不會以此單一因素，當作獵雷艦案解約的憑據，因為如未展延，為慶富「作保」的銀行團要付款給國軍；但這也代表慶富的財務雪上加霜，已無銀行團背書，是否能以自身財力履約，將備受質疑。

國防部針對獵雷艦案明確指出，「國內造艦廠房興建遲延」、「慶富公司財務危機」、「慶富公司與次合約商履約爭議」及「員工大量離職」等四項高風險因素，產生解約風險，因此慶富繼續履約「恐無法繼續執行」。

據了解，台船數度表明承接獵雷艦案的意願，軍方的「其他船廠承接」定義，是要承接者買下慶富的經營權，才能降低外國輸出許可衍生問題，其他船廠是否有能力承接，仍有待觀察。如採「撤案」，將自「升級既有獵雷艦」或「找尋其他替代方案」二擇一執行。

至於「解約」部分，由於慶富身陷聯貸銀行合約爭議、自身財務問題，亦有流向海外的不明資金有待調查，軍方已多次表明慶富如聲請破產，將予以解約。另一方面，軍方也緊盯「次合約商履約爭議」，國防部指出，由於美國戰系商洛馬只收到慶富部分款項，已要求合作下游廠商全面停工、暫停獵雷艦案相關戰系設計。

據透露，國軍僅能檢視與慶富簽訂的主合約，慶富與聯貸銀行、合作廠商簽訂的次合約，並無實質掌控權，但如果戰系爭議導致全案嚴重延宕，亦可能成為國軍和慶富解約的因素。