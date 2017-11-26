總統府侍衛長劉志斌 傳回任海軍

2017-11-26

獵雷艦案懲處震盪 海軍重要軍職將調整

〔記者羅添斌／台北報導〕在軍方完成獵雷艦案首波行政處分，多位海軍將官遭到懲處之後，海軍重要軍職也將接連調整。資深官員透露，總統府侍衛長、海軍中將劉志斌近日將回海軍任職，並傳出將接任海軍艦隊指揮官要職。

陸軍張捷可望接任侍衛長

新任總統府侍衛長人選，傳出可望由曾任陸軍官校校長、現任陸軍司令部副參謀長的張捷少將接任。

總統府侍衛長負責國家元首的侍衛、警衛任務，帶領總統府侍衛室相關人員執行總統的人身及官邸安全，並為總統提供軍事業務上的諮詢，任期並未固定，也非固定由一個軍種將領擔任，人選全憑總統圈選而定。觀察前總統陳水扁至今的歷任侍衛長任期，一般均以一年半至兩年最多，劉志斌是在二○一六年五二○開始擔任現職，至今約一年半左右。

資深官員表示，劉志斌要調回海軍任職的說法，近半月來，在海軍及特勤系統傳聞已久，回軍之後接任的職務極可能為海軍艦隊指揮官。

劉志斌傳接任艦隊指揮官

官員並表示，艦隊指揮官的接任人選，海軍內部一直鎖定劉志斌與國防部軍備局長梅家樹，但軍備局長事務繁多，能接任局長的人選相當難找，加上梅家樹分別因軍備局長任內及之前擔任海軍參謀長時，對獵雷艦案督導不周及預算報告產製違失等事由，各遭記過一次及申誡處分，後續還將處理與慶富公司解約等善後工作，因此短時間內還難以異動。

可望接任總統府侍衛長一職的張捷少將，曾任陸軍裝甲旅旅長及陸軍官校校長等職。張捷擔任官校校長期間，以身先士卒做為行事風格，每天早上都會帶領一個學生連跑步，南部遭遇風災時，陸軍官校經常出動學生及幹部前往救災，張捷自己也挽起袖子執行救災任務。