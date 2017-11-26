共機訊息 學者籲比照日自衛隊公開揭露

2017-11-26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍機在十九大後動作頻頻，本月已四度近台，國防部雖視情況公布資訊，也曾在今年七月二十日、十一月二十二日公布我國戰機拍下的中國軍機照片，但皆未詳述機隊規模、飛行路線等資訊。學者建議，國防部可比照日本自衛隊做法，主動揭露更多資訊，除可避免中國得寸進尺，亦可讓我方保持警覺心。

強化防衛意識 避免中國蠢動

台大政治系副教授陳世民認為，政府雖期望維持兩岸關係穩定，未過度渲染中國軍機遠海長航常態化一事，但若讓中國、其他國家認為，我國覺得此事「沒什麼大不了的」，久而久之，恐讓國際社會認為「台灣是中國的一部分」，亦可能讓我方失去戒心。因此，政府應在維持局勢穩定之際，嚴密關注此事，並適時做出妥善反應。

陳世民表示，每當中國軍機接近日本周遭空域時，日本防衛省皆主動公布機隊規模、航行路線、軍機照片、因應作為等資訊，此舉並未導致中、日關係惡化，建議國軍可比照辦理，亦可比日本防衛省更早揭露資訊。

軍方官員表示，隨著中國軍機「遠海長訓」頻次增加，國軍已加快相關資訊公布時間，有時公布速度還比日本防衛省快，盼讓國人安心，亦展現我軍態度。至於資訊公布完整性是否提升？官員表示，國軍針對各種狀況，選擇不同的公布樣態，有時僅文字敘述，偶爾公布照片，亦避免我方監偵能力被中國掌握。

立委：軍方應定期向立院報告

民進黨立委王定宇表示，由於情資揭露問題，他不主張國防部在中國軍機近台時，須公布完整資訊，但政府應訴諸國際社會，讓外界知道中國這個麻煩製造者，就形同「醉漢在加油站旁抽菸」般危險。軍方亦應展現「不畏戰」的態度。他也要求國防部應定期向立法院提供中國軍機、軍艦接近台灣的報告，進而探討軍方掌握情形。