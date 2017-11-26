中國戰機實戰編隊 威脅我空域

2017-11-26

伊留申-78加油機、蘇愷30戰鬥機入列

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共十九大後，中國軍機近日四度接近我國外海，值得注意的是，中國軍機十一月二十二、二十三日的編隊，除「轟六」轟炸機、「運八」電戰機等「老班底」外，更加入「伊留申-78」空中加油機，藉此增加蘇愷30重型戰鬥機航程，保護「轟六」、「運八」穿越第一島鏈，顯見中國軍機活動不僅已「常態化」，更趨向「實戰化」。

軍方：我國機艦嚴密監控

對此，軍方官員強調，我國三軍仍按照既有機制捍衛國土安全，若中國軍機有接近我國海、空域狀況，會視實情派遣機、艦嚴密監控。

中國二○一五年起實施「遠海長航訓練」，頻率已自一年數次增至一月數次，今年七、八月共有九次接近台灣的紀錄，雖一度因中共召開十九大而暫停，但近期再度「出籠」，今年十一月已有四次近台紀錄，尤其十一月二十二、二十三日的飛行編隊，除有蘇愷30戰機護航，更加入「伊留申-78」加油機。

蘇愷30空中加油延伸航程

「轟六」轟炸機最大航程可達六千公里，但蘇愷30戰機最大航程僅三千公里左右。軍事專家揭仲分析，中國軍機編隊加入自烏克蘭採購的「伊留申-78」加油機，藉此增加蘇愷30戰機航程，避免「轟六」飛出第一島鏈後，無戰機護航的窘境。這也代表中國空軍二○一五年執行遠海長訓，建立基本飛行能量後，更朝「實戰化」目標邁進。

可觸及關島美軍戰略重地

值得關注的是，中國官方過去皆未透露參與遠海長訓的軍機起飛地點，但中國空軍發言人申進科二十三日表示，多架「轟六」轟炸機自「關中腹地某機場」起飛，顯見駐紮在內陸的長程戰略空軍部隊，現在也須參與海洋飛行任務。

民進黨立委蔡適應認為，中國空軍駐紮在內陸的「轟六」參與遠海長訓，我國先期預警系統較難以察覺，如以航程而論，亦代表加入加油機的中國軍機編隊，可能具備觸及關島、夏威夷等美軍戰略重地的能力。此外，中國也藉此訓練不同機種的協同作戰能力，更顯見中國投入更多訓練資源，增加飛行員飛行時數，我方須密切觀察。

台灣智庫諮詢委員董立文指出，隨著中國第二艘航空母艦「001A」下水，「往海洋走」的未來戰略方針已不會改變，為達目標，勢必要突破第一島鏈，因此，中國軍機編隊加入加油機，增加蘇愷30戰機航程，也是為增強航艦護衛能力，讓海、空攻擊、防衛一體化。