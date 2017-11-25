新竹東門街合庫被搶// 行員中彈、搶嫌上吊 雙亡

2017-11-25

〔記者王駿杰、黃美珠／新竹報導〕新竹市鬧區昨天驚傳開槍打劫金融行庫命案！男子潘健源持槍闖進東門街合作金庫竹塹分行，翻越櫃檯見行員賴偉達距他不到一公尺，當場射殺賴男搜括七十三萬多元，站上櫃檯開三槍阻追，逃出銀行時又對警察開兩槍未中，最後跑到附近住宅大樓遭武裝警力大圍捕，見無力突圍，畏罪上吊身亡。

潘嫌路邊搶車 開到合庫門口

警方調查，三十九歲潘健源昨天下午一點四十九分，頭戴黑色長假髮與安全帽，先在北大路、民生路口鎖定開廂型車的徐姓夫妻，趁徐男下車拉開駕駛座車門，朝副駕駛座的徐妻亮出改造手槍嗆「我要借車，要搶銀行」，朝徐妻噴辣椒水搶車開走。

六分鐘後潘開車違停在合庫門口，一進大廳就吼「幹╳娘」翻越三號櫃檯，其他行員趕緊後退，坐在二號櫃檯的五十歲賴男未動，潘疑擔心賴想反擊，對準賴胸前開槍，子彈從左腋下射入貫穿胸腔，接著拉開櫃檯抽屜狂抓七十三萬三千元現鈔，站上櫃檯再朝大門開三槍，擊碎大門玻璃跨過碎片衝到人行道，整個過程兩分多鐘。

大罵一聲翻櫃檯 開槍劫73萬

此時一名保安隊警員路過，與正在取締廂型車違停的交警劉明穎查看，遭潘男開兩槍，兩警呼叫支援並通報圍捕，潘不得已棄車逃往距銀行三百公尺的一棟二十五層豪宅大樓躲藏，賴送醫不治。

潘男從豪宅通道逃進樓梯間，警方部署準備攻堅，潘將二樓安全門反鎖，拿重物堵住門，試圖闖入二樓某戶，朝住戶大門與窗戶各開一槍，嚇得屋內一對母女逃到陽台求救。總共開八槍的潘男見闖不進民宅，折回樓梯間使用電線上吊，警方找到潘男時已無生命徵象，槍枝插在褲口袋，身旁撒滿剛搶來的千元鈔。

躲警方圍捕 闖大樓某戶未遂

警方清查，潘男攜帶兩個彈匣、十九發子彈，所幸他在大樓逃竄時未直接遭遇住戶，否則恐釀更大傷亡。警政署長陳家欽昨晚前往慰問遇害行員賴偉達的家屬。

賴男獨力撫養現年十六歲的女兒長大，與父母同住苗栗，每天通勤上班，是親友同事眼中工作認真、個性溫和的暖男，原本下月迎娶未婚妻展開第二春，未料遭冷血殺害。有強盜前科的潘嫌，工作不穩定卻開著賓士車，研判生活開銷大，缺錢下行搶。

國內發生打劫行庫現鈔造成受害人死亡案，上一起是「雨衣大盜」王淵九十六年四月闖入合庫台北市中山北分行搶走一千七百萬元，槍擊保全造成一死一重傷，昨天是十年來發生的第二起。

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