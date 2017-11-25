日月光併矽品 中國附條件批准// 紫光入股矽品蘇州廠3成

2017-11-25

日矽合卡關1年多 中國4項限制

〔記者洪友芳、黃佩君、編譯楊芙宜／綜合報導〕封測大廠日月光與矽品共組日月光控股公司，昨終於通過卡關一年多的中國商務部附條件核准，包括日、矽被要求在廿四個月的「限制期」內需履行獨立經營管理等四條件之外；矽品昨晚也公告董事會通過出售子公司矽品科技蘇州有限公司三成股權給中國紫光集團，出售金額十．二六億人民幣（約台幣四十六．七五億元），引起業界揣測有條件交換之疑，等於矽品以三成矽科股權換兩年獨立經營。

對此，經濟部官員表示，矽品蘇州廠為境外子公司，不須經投審會審查，但須在出售兩個月內完成事後申報，說明賣出股權以及相關金流；若該案對台產業技術有影響或外流，將會納入考量，下次又有赴中投資申請，就會嚴格審查相關效應。

中國商務部在月底審查截止前公告，以附加「兩年限制期」的四項限制性條件批准日矽案，包括：保持日、矽為獨立競爭者的法人地位不變，各自按交易前的經營管理模式及市場慣例獨立經營；控股公司行使有限股東權利，除了取得雙方分紅和財報資訊外，暫不行使其他股東權利；承諾將不歧視、合理地向客戶提供服務、定價及其他交易條件；承諾不會限制客戶選擇其他供應商。

矽品公告出售案 業界：條件交換

巧合的是，矽品昨晚公告，董事會決議出售子公司矽品科技蘇州有限公司三成股權給紫光集團，交易額十．二六億人民幣。矽品表示，這項交易將有助公司掌握中國快速成長市場契機，以策略結盟方式拓展中國市場，並將取得資金用以挹注台灣總公司使用。

矽品表示，於二○○○年投資設立百分之百持股的蘇州子公司，資本額一．五九億美元，租地十五公頃，已投資蓋三座封測廠，紫光的展訊通信、銳迪科均是主要客戶，雙方合作夥伴關係已久，出售股權後矽品仍將保留對蘇州子公司主導經營權，紫光集團參股後將會持有一席董事。矽品強調，取得出售子公司股權相關交易資金，將回台灣投資擴充先進封裝技術。

業界認為，中國商務部附四大限制性條件核准，形同給日矽案兩年的觀察期，若未履行商務部提出四大限制性條件，中國商務部將根據反壟斷法相關規定做出處理。