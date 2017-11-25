被稱高雄幫 雷仲達：都是為國家做事

2017-11-25

〔記者盧冠誠／台北報導〕合庫金控暨合作金庫銀行董事長雷仲達昨正式上任，對於慶富聯貸案，他表示，目前看起來不太樂觀，所以會參考主辦行第一銀行的做法（提列呆帳）來因應，希望勿讓同仁年終縮水。

接任合庫董事長

財政部週一發布三大公股行庫人事案，除了雷仲達及台企銀董事長黃博怡，還有第一金控暨第一銀行董事長董瑞斌，因三人皆有高雄市政府或高雄銀行的背景，被部分人士歸為「高雄幫」。

雷仲達表示，「個人從來不覺得是什麼幫」，大家都是在為國家做事，自己職涯大部分時間是在中央銀行服務，時間達廿七年，「高雄幫」可能是誤會。同樣昨日上任的黃博怡也說，「這樣解讀（高雄幫）與事實有相當的距離，我們彼此沒有結幫營私，頂多只能說我們都有深愛台灣的共同特質，所思考的問題，都會從台灣利益出發。」

對於慶富聯貸案二○五億元，董瑞斌日前表示「傾向今年底前一次提列」。雷仲達昨也表示，目前（慶富案）看起來不太樂觀，所以會參考一銀的做法；合庫是百年機構，不會受單一事件影響，希望可維持去年獲利（稅後盈餘一四一億元）水準，且不要讓同仁年終獎金縮水。黃博怡同樣表示，傾向於年底前一次提列，並要全力以赴把衝擊降到最低，別影響到同仁獎金。

合庫金主管表示，獵雷艦聯貸案的最大損失約十七億元，預估十二月會提列十．二億元逾期放款；合庫金前十月稅後盈餘一三三．八億元，可支應最大損失。另外，台企銀在慶富聯貸案也面臨約十七億元的最大損失。