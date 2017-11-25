興達港喬地案 七被告無保請回

2017-11-25

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢調偵辦慶富詐貸案，衍生前海洋局長王端仁獻策喬興達港用地案，前天將王等七名官商全列被告傳喚，並搜索王的宿舍和海洋局，但昨晨四時前全部無保請回。

檢將釐清查扣的十多筆錄音檔

雄檢指出，漁政官員協助慶富喬興達港用地案，原為「他」字案，經發動搜索與約談，將改列「偵」字案，包括王端仁、三名海洋局官員全列為被告，另慶富詐貸案主體被告陳慶男父子、簡良鑑，也增列被告。

此外，檢調查出有一筆廿五萬元不明款項，流入王端仁母親的帳戶，王母說法一度反覆，一會兒說投資所得，一會兒又說是中樂透彩金，最後才想起可能是丈夫的儲蓄保險金，該筆保險金都交由女兒，即王端仁的妹妹處理；王端仁雖一開始想不起來，但移至雄檢複訊時，想起應是父親的儲蓄保險金，說明廿五萬元應是裝潢後所留的餘款。

雄檢表示母子說法吻合，檢方未採取任何強制處分，最後無保請回，將持續清查、比對該份保單，釐清母子所說的內容，不排除再有第二波約談行動。

此外，檢方查扣十多筆新錄音檔，檔名關鍵字有漁業署、海洋局、慶富、王端仁等，錄音時間包括去年初至十月間，錄音內容究竟只是一般會議錄音，還是有針對性的竊錄，甚至是不法證據，檢調將啟動監聽、譯文釐清。

另針對慶富詐貸案，被告五人慶富正副董座陳慶男、陳偉志父子、陳慶男妻、財顧李維峰、前執行長簡良鑑，部分被告已坦承犯行，雄檢年底前可望結案起訴。