日IoT廠來台覓夥伴 攜手拚南向

2017-11-25

ＮＥＣ等七業者來台交流

〔記者黃佩君／台北報導〕政府推動新南向政策，經濟部也推動台日IoT（物聯網）業者共同拓展市場。日本包括ＮＥＣ、Hitachi等七大業者昨來台與台達電、英業達、Acer等五十家台灣業者交流，尋求共同進軍新南向的合作方案。

「兩國企業互信遠逾他國」

日本總合研究所顧問飯田耕造指出，台日兩國企業的互信遠超過其他國家，最近日商也發現在中國設廠會受到非常多約束，導致意願非常低落；很多日商也覺得台企對中經濟依賴度沒有那麼高，台日更有條件可互相合作，共同拓展新南向。

外貿協會市場拓展處長陳廣哲表示，經濟部委託外貿協會辦理「台日共同拓展第三地市場計畫」，目前台日企業團已在新加坡、菲律賓等地共同考察，而台商在物聯網產業上善於客製化，無論是大小需求都可以很彈性地與日廠商做聯合，本次有機會促成共同進軍第三國的合作，未來也會再向印尼、泰國進行推廣；而該計畫自六月推動以來，已有八件成功案例。

陳廣哲也說，台日企業新南向有幾種模式可一起努力，第一是利用台灣的代工生產，行銷互相合作；第二是零件可互相採購；最後則是可合作到第三地設廠。目前已達到的成果中，三種形式都有。

飯田耕造也說，日本企業與台企一樣，以往赴中投資還算不錯，但現在已到了轉換期，首先是中國經濟正在失速；其次是日幣與人民幣匯率不夠穩定；第三就是中國的人事成本也變得昂貴。而在市場面來說，東南亞國家目前也逐漸發展，未來台日共同開發第三地市場的IoT領域，是有相當機會的。