南向獲利 星國跌 澳洲成長最多

2017-11-25

〔記者王孟倫／台北報導〕根據金管會統計，今年前九月，本國銀行在新南向十八個國家共獲利六十四億元，較去年同期略減三億元；其中，國銀獲利增加最多的是澳洲，獲利減少最多則是新加坡。

今年前9月國銀共獲利64億

首先從「獲利金額」來看，在國銀新南向十八國中，今年前九月累計獲利前三名國家，依序為越南廿一億元、新加坡廿億元、澳洲八億元。若從「獲利增加金額」來看，與去年同期比較，獲利增加金額前三名的國家依序為澳洲十億元、越南七億元、印度二億元。

越南21億、星國20億前兩名

進一步分析，新加坡過去一向是國銀在新南向獲利第一，不過，今年前九月卻從卅二億元降至廿億元，一口氣大減十二億元；新加坡不僅是新南向國家減少金額最多，其排名更被越南超越，而退居第二。

金管會銀行局副局長莊琇媛說明，國銀今年在新加坡獲利減少，主要是有三家國銀對當地一家石油公司放款出現呆帳，合計共提列約九至十五億元的呆帳損失；她強調，若排除此授信案，其他國銀在新加坡獲利情況，其實仍相當不錯。

此外，國銀去年前九月獲利在澳洲沒賺錢，虧損了二億元，但今年前九月表現卻相當亮眼，獲利大幅增加十億元；在這樣變化下，澳洲不僅是新南向國家獲利增加最多，還一口氣擠入國銀在新南向獲利第三的國家。

金管會官員分析，澳洲原本就屬於經濟高度成熟市場，且該國法律制度完備，加上企業財報都非常透明，不容易遇到企業倒帳，相較之下，風險比其他新南向國家低，因此，近年來也吸引許多國銀前往布局設分行。