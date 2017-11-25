新南向18國來台投資 大馬成長居冠

2017-11-25

較去年同期增加22％

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府正傾全力推動新南向政策，包括深化與新南向十八國的產業鏈結與經貿合作，根據行政院經貿談判辦公室掌握的資料顯示，自去年五月到今年八月，新南向十八國來台投資金額達三．三億美元，僅今年一到十月就有近二．三億美元，比去年同期增加廿二％左右，其中馬來西亞今年來台投資成長幅度最高，達一一○％。

新加坡1.2億美元居冠

不過，今年一到十月新南向十八國來台投資金額佔第一位者，是新加坡，為一億二二九九萬四千美元；其次則是馬來西亞的七○六五萬三千美元；第三名是澳大利亞二八二六萬四千美元。

馬來西亞7千萬美元

行政院資深官員指出，在新南向國家中，論經濟實力，新加坡是最有能力對外投資的國家，星國不僅投資中國大陸等國家，也投資台灣，並以此維持其經濟成長動能。

至於今年馬來西亞來台投資金額成長幅度居冠，官員說，馬國也是東南亞國家中相對較有能力來台投資的國家，其資通訊產業與電子商務發展得不錯，可與台灣互補，並進行相互合作。

行政院所指新南向十八國，包括東協十國、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹等南亞六國以及紐、澳兩國。

政院經貿辦的資料顯示，這十八國自去年五月到今年八月，來台投資共六百八十一件。今年一到十月，則有四百六十二件，累計金額為二億二九三五萬六千美元，比去年同期的一億八六六九萬二千美元比較，成長廿二．八五％。

印度較去年成長67％

十八國中，今年前十月來台投資金額相較去年同期成長最多的前五名，分別是馬來西亞（成長一一○％）、印度（六十七％）、柬埔寨（六十三％）、印尼（四十八％）、新加坡（三十九％）。至於投資金額減少比例最多的國家是緬甸及巴基斯坦，減幅均達一○○％，但兩國投資台灣的金額都不多，分別是一萬五千美元與六萬一千美元。