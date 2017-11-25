三大營業氣候 10月罕見同步下跌

2017-11-25

製造、服務、營建業

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣經濟研究院昨公布最新景氣動向調查，由於廠商對當月景氣看法轉為保守，十月「製造業」與「服務業」營業氣候測驗點連續兩個月下跌，且「營建業」也從上揚轉為下跌，使得三大產業景氣同步走跌。

根據台經院調查，十月製造業營業氣候測驗點為一○○．六九點，較九月減○．九七點。台經院院長林建甫表示，儘管外銷訂單連續十五個月成長，但電子終端產品出貨旺季已近尾聲，加上去年基期較高與工作天數減少，十月出、進口增幅從兩位數縮減至個位數，十月出口增幅更是近十三個月最小，半導體設備進口也連續六個月兩位數衰退，使得廠商對於當月景氣看法轉趨保守。

服務業方面，台經院指出，十月適逢中秋節與雙十國慶連假，加上百貨公司週年慶檔期陸續推出，吸引更多消費人潮，帶動零售業與餐旅業表現亮眼；不過，十月證券業與保險業受到股市成交量下滑、壽險營收衰退影響，對當月景氣看法轉為保守。根據調查，十月服務業營業氣候測驗點為九十一．○五點，較九月減少二．二三點。

至於營建業，由於部分預算款未如實提撥，加上國內交屋潮暫歇與賣方讓利程度僵化，影響十月與未來半年景氣看法。據調查，十月營建業營業氣候測驗點九十三．四點，較九月下跌二．四一點。

台經院表示，目前看來，我國明年經濟成長力道將低於今年，且表現不及日本、新加坡等鄰國，建議政府推出更多政策工具激勵景氣。