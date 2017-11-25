出口大好 今年ＧＤＰ上修至2.58％

2017-11-25

明年上修至2.29％ 主計長：還沒到高峰

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨將今年經濟成長率上修至二．五八％，為近三年新高，明年經濟成長率也略上修至二．二九％。行政院主計長朱澤民表示，國內經濟復甦步調穩健，明年出口、消費及投資可望均衡成長，經濟持續擴張，「還沒有到高峰」。

Q3ＧＤＰ3.1％ 近10季新高

主計總處統計，今年第三季ＧＤＰ（國內生產毛額）成長三．一％，為近十季新高，但低於新加坡、南韓及香港，位居亞洲四小龍之末。主計總處預測，第四季ＧＤＰ成長二．三％，今年ＧＤＰ上修至二．五八％，上修○．四七個百分點；明年上修至二．二九％，上修○．○二個百分點。

主計總處綜合統計處處長葉滿足說明，第三季出口大好，出口金額創歷史新高，輸出實質成長更是二十七季新高；加上民間消費優於預期，儘管民間投資因半導體廠商資本支出減緩而轉為負成長，今年ＧＤＰ仍明顯上修。

葉滿足指出，國際貨幣基金（ＩＭＦ）預測明年全球貿易量成長四％，加上車用電子、人工智慧等新興應用趨勢，出口動能可望延續；但因基期較高，預測明年出口成長四．五一％。此外，就業市場改善，股市交易熱絡，加上明年基本工資調漲、軍公教調薪三％，可望推升消費意願，預測明年民間消費實質成長二．○八％。

在民間投資方面，台積電、華邦電等領導廠商陸續宣布先進製程留在台灣，可望帶動供應鏈投資；加上房市回穩，政府推動前瞻基礎建設、產業創新發展計畫等，可望帶動民間投資增溫，預測明年民間投資實質成長二．八三％，政府投資更成長九．八四％，將是近九年新高。

葉滿足表示，今年ＧＤＰ上修七七八億元，明年更上修八二六億元，但因基數墊高，明年經濟成長率僅微幅上修。她說，明年出口、消費及投資都上修，成長步調比較均衡，但因出口成長放緩，所以明年ＧＤＰ成長不如今年。

朱澤民也指出，對於ＧＤＰ的貢獻，今年是外需大於內需，明年是內需大於外需，明年出口、消費及投資均穩健成長。他也提到，近幾年旅行收支逆差持續擴大，今年前三季已接近五十億美元，盼大家在國內多買、在國外少買，挹注民間消費。