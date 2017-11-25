一例一休表決失利》 民進黨召委林靜儀：大家太散漫了

2017-11-25

〔記者蘇芳禾、曾韋禎／台北報導〕民進黨在衛環及經濟委員會共有十九席立委，遠高於國民黨的九席，但前天審查勞基法修正草案，竟只有九張有效票，缺席八人，還有一人在場卻忘記簽到，因此不敵國民黨與時代力量聯手的十票。擔任召委的林靜儀昨直言，是大家太散漫；民進黨團總召柯建銘也說，對民進黨來說是警訊，當天確實有一些疏忽，委員會結束後，他有和行政院長賴清德通電話，賴揆也能諒解。

柯建銘：即日起依內規執行

民進黨團擁有多數席次，卻因紀律渙散而意外表決失利，為避免類似事件重演，民進黨團將祭出久未落實的「內規」，跑票、未表決、動員未到的立委，可能喪失優先選擇委員會的權利。柯建銘說：「今天開始照黨團內規執行。」

據透露，民進黨昨召開黨團大會，立委段宜康當場唸黨團內規第六條，若未依強制動員辦法規定出席院會、委員會及黨團會議達兩次，於次一會期不得依相關規定優先選擇委員會。

隨後，立委陳明文、林淑芬等發言表達正反意見，黨團書記長何欣純則說，黨是大家的，大家可以對法案有不同意見，但程序、規範本來就應按內規處理。

立委管碧玲則說，這將導致黨團成為一言堂，十分反對；林淑芬也非常不滿，強調自己遭受非常大的壓力。黨團幹事長劉櫂豪則強調，絕對不是針對前天的委員會或個別立委，只是重申、落實黨團內規。

不過，林靜儀直言，前天表決失利是大家太散漫。當天未出席立委各有理由，除邱議瑩早就安排回診，已向黨團請假，黨團也掌握劉建國與林淑芬不會在場；邱志偉則人在金門，因氣候因素而無法搭機趕回台北。至於林岱樺，上午簽到後就不見人影；蘇震清則因身體狀況不佳告知黨團；陳明文利用中午空檔去用餐；管碧玲因有不同意見而選擇留在辦公室；而七點半就到場的高志鵬，以為週四與週一是一次會，忘記簽到。

林靜儀表示，若非大家太散漫，也不會整整少掉一半的人。陳明文則連忙致歉，自願提高受罰金額。民進黨團高層也質疑，因為大家的漫不經心，意外捧紅國民黨立委蔣萬安，反而讓威權遺緒成為年輕人眼中的英雄，這是時代的諷刺，非常不值。