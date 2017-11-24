中和惡火// 好友爭吵縱火 嫌犯落網

2017-11-24

〔記者徐聖倫、陳薏云、陳慰慈、鄭景議、翁聿煌、吳仁捷、王定傳／綜合報導〕釀成九死二傷慘劇的新北市中和區興南路二段出租套房大火，檢警查出是四十九歲緬甸台僑李國輝和好友胡進福吵架後不爽，放了一把火，不僅胡男恐被燒成焦屍（ＤＮＡ比對中），連帶拉上八名無辜者跟著枉死。

燒友租屋處 9人無辜枉死

新北地檢署昨晚將李國輝聲請羈押，李面對媒體時說：「看新聞才知道死了那麼多人」；五十六歲女房東連秋香則被依業務過失致死罪，諭令五萬元交保。

迄昨晚九名死者已有六人確認身分，有五名台灣人，分別是住五樓的員警王志偉、保全柯永堂、男子張明華、住四樓的情侶檔劉淑華與黃新傑、印尼女看護安娜。兩具焦屍研判是胡進福、李華玲，還有一名男死者可能是印尼移工翁邦貞（音譯），正確認中。

檢警追查，起火公寓的四、五樓被隔成二十八間套房出租，李嫌二十天前才住進其中一間，因和住四樓的胡男是熟友，原打算搬去和胡同住，但近日不知何故起爭執。

監視影像顯示，李嫌廿二日凌晨一點多到加油站買汽油，裝入六百毫升寶特瓶，先藏放火場三至四樓樓梯間用雜物蓋住，當晚八點多提著便當進胡男租處，兩人又吵起來，李將紅背心留在胡的房內，走往樓梯間拿打火機點燃雜物，點火後馬上離開。

警方發現李是大火前最後一個離開公寓的人，昨凌晨三點找到他，李否認涉案，警方出示他買油畫面才鬆口，但仍辯稱是有人挑釁、嘲諷他，出於憤怒才放火。律師說要幫他申請精神鑑定。

鑑識人員說，樓梯間雜物堆一起火就快速上竄，堵住四樓唯一出入口，五樓是密密麻麻違建加蓋，沒有頂樓天台可逃生，加上套房隔間都是木造、走道狹窄等，導致這麼多人罹難。

要錢不要命 房東被怒責

死者遺體昨送到板橋殯儀館，家屬情緒激動，要求伸張正義、嚴懲縱火兇手，並斥責房東「把房間隔成一間間『鴿子籠』分租，要錢不要命，太可惡！」

消防署統計，一○一年到一○五年間國內發生一一七四件縱火案，已奪走九十五條人命。