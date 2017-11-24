155億助百家RSC 賴揆要求整合部會意見

2017-11-24

〔記者李欣芳、吳柏緯／台北報導〕為建設台灣為「數位國家、智慧島嶼」，行政院長賴清德昨聽取行政院科技會報辦公室報告「下世代科研人才創新研發生態環境建構案」，以扶植、孕育一百家小型的研發型服務公司（RSC），為千名博士生找出路。賴揆認為，這項計畫大方向是好的，但政府要創造完善、友善的新創環境，目標定位、規模與預算來源要討論得更清楚，且要充分整合各部會意見後，再來討論。

這項計畫預定五年投入一五五億元的補助。行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏解釋，整個計畫經費新增預算其實只有十五億元，其餘一百多億元從現有的科教研經費與基金中動支，不會全部經費都是新增預算。

賴清德昨聽取蔡志宏與科技政委吳政忠說明整個下世代科研人才創新研發生態環境的建置構想，這項計畫已醞釀許久，且今年六月已與大學校長、產業界討論下世代科研人才創新政策，產學界有的支持以創新協助產業轉型，並認為應讓博士生與業界有更多連結，但也傳出有學界擔心創業失敗的博士，恐將成為更大社會問題，呼籲讓博士做好研發才是正道，此外，因涉及現有科研等預算的排擠與配置順序，行政院與相關部會之間的意見，尚待進一步充分整合。

與會官員表示，台灣的新創業須發展技術導向，因此未來應進一步扶植、孕育RSC，以補足新創業的技術缺口，這點很重要，賴院長也支持整個大方向，只是整個計畫會再訂得更完整、更精進。

科技部表示，前瞻基礎建設中的AI人工智慧相關產業，就很適合透過RSC將研發能量延續下去。此外，不同的生醫領域都擁有不同的核心技術，而這些在中心研究的成果若成熟後，參與人員都可以依循RSC的模式成立小型公司，讓成果能夠走出實驗室，化研為用。不過，科技部強調，這一切只是構想，仍待行政院科技會報提出相關規畫後，再配合執行。