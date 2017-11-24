2017-11-24

記者鄒景雯／特稿

立法院昨天聯席審查勞基法修正草案，在場內拖延、場外抗議的喧鬧聲中，有一個問題需要冷靜思考，那就是當我們在爭取勞動環境的公平正義時，究竟「立足點平等」與「齊頭式平等」，哪一個比較容易創造最多數的幸福？

之所以使用幸福為判準，在於任何公共政策的論辯，必然是要以生活的改善為目的，主義與運動僅是手段，既不是為主義而主義，更不是為運動而運動。如果這個前提確立，再來檢討去年底通過的「一例一休」政策，不難認知這是一個「齊頭式平等」的概念，也就是不管每個勞工對生活的安排、工作的需求、幸福的定義不同，硬性規定大家要放棄自我，一律採取工廠生產線上一貫作業的模式，權威式地對全體勞工進行規格化管理，否則即是如何如何。

這種強迫大家非得一樣，才是公平正義的想像，經過這一年來的實驗，不幸證明失敗。各種不同機構所發表的各式民調，都以極為明顯的差距，說明多數人支持必須鬆綁「一例一休」，給予較大的空間與彈性。一個社會的構成，資方總是不成比例的少數，勞方才是多數，何以一個才修過未久的勞動基準法，在這麼短的時間就累積出超過半數的民怨？光靠資方反對是遠遠不夠的，當然就是有相當多的勞方做出了表態。這些廣大勞方的公平正義，可以被若干勞工的公平正義所取代嗎？

主政者受命治理國家，要擴大政策效益的覆蓋面，其政策的設計必然要盡可能地細緻且周延，才足以照顧全體勞方的多元樣態，像勞基法這種最低標準的規範，該把握的是「立足點平等」的原則，其他的就該給所有受僱者充分揮灑、盡其在我的選擇權，這既是自由原則，也是民主原則，那麼這部勞基法需要再修正，以符合公眾利益，自然是肯定的。

由此檢視昨天在聯席委員會的表現，幾個政黨都提了修正案，什麼理由不能講道論理的相互調整，進行實質審查？在野黨要做市場區隔也就罷了，民進黨是多數，居然有人在場未簽到、簽到不在場，在人數不夠的情況下，主持會議的召委不待找人，竟宣布表決，讓杯葛策略續行，這不論是議事能力的問題，還是黨內整合出了差錯，都顯示執政黨成員對多數受僱者面臨的箝制，缺乏深刻認識。

「一例一休」，說穿了，是去競爭性的假平等，漠視其中的弊端，不能審時度勢反省，這種民代有負人民所託。