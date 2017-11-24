在野輪流擋 勞基修法卡關

2017-11-24

〔記者李雅雯、王冠仁、呂伊萱、曾韋禎、李欣芳／台北報導〕立法院社福、衛環及經濟委員會昨聯席審查勞基法修正草案，國民黨團程序提案，要求委員發言時間可不受限制，點名表決時，國民黨意外勝出，國民黨立委遂以馬拉松長時間發言拖住會議，蔣萬安從下午三點廿分持續發言，講了兩個多小時，逐條審查未完成，初審卡關，會議主席、召委林靜儀下午五點卅一分宣布散會。

儘管國民黨立院黨團昨祭出冗長發言，阻擋行政院版勞基法一例一休修法送出委員會，不過，昨仍有進入逐條討論，據悉，行政院長賴清德昨晚召集幕僚會商，認為對政院來說，情況並沒有想像中糟，本週修法有進展。行政院也姿態放軟，以免刺激在野黨立委，被詢及盼一例一休修法何時通過，行政院發言人徐國勇說：「尊重立法院」。

「十二月四日可望完成初審」

知情官員表示，一例一休的修法預計十二月四日將再輪到民進黨籍召委林靜儀排審，下週先召開公聽會，十二月四日應有機會完成委員會的初審。

勞團昨發動抗議行動，國民黨、民進黨立法院黨團也都發出甲級動員，一早時代力量立委徐永明就先以程序發言杯葛，國民黨團也派出多位立委登記程序發言，空轉一上午。

中午會議繼續進行，國民黨團提案要求委員發言時間不該受限制，點名表決贊成提案人數十票大於九票，民進黨在場人數具優勢，卻意外表決輸掉，原因在於高志鵬人在現場卻未簽到、陳明文簽到人卻不在現場。

民進黨一度認為票數計算有瑕疵，擬重付表決，但和議事規則的「有重大瑕疵」條件不符，國民黨立委痛批民進黨「輸不起」，林靜儀最後宣布提案通過。

國民黨接著以長時間發言杯葛議事，阻撓民進黨拚勞基法修正草案送出委員會，蔣萬安從下午三點廿分持續發言不間斷，林靜儀在快五點時，逕自宣布會議延長到晚上十二點，國民黨團指並未徵詢現場委員意見，且蔣萬安發言尚未完成，嚴重干擾委員發言權，會議延長宣布不算數；林靜儀只好在下午五點卅一分宣布散會。

民進黨團總召柯建銘表示，請蔣萬安下週擔任召委時，排好排滿三場公聽會。他說，民進黨團從來就沒急著要趕在年底前完成修法，因國民黨團至今仍拒絕審查明年度中央政府總預算案，明年一月勢必要召開臨時會，屆時再處理也不遲。