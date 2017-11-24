抱股台積電 30年賺200多倍

2017-11-24

張忠謀︰產值占台灣GDP的4.1％

榮耀歸所有為台積電打拚的人

〔記者卓怡君／台北報導〕台積電董事長張忠謀昨獲頒企業永續終身成就獎，他說，台積電成立三十年，去年營收接近三百億美元，成長一千倍；製程技術從三微米到三奈米，也進步一千倍；市值成長五十倍，原始投資人應可賺兩百多倍；台積電產值佔台灣ＧＤＰ（國內生產毛額）的四．一％，若把供應鏈計入，共創造十九萬個工作機會。他要感謝政府、股東、員工、客戶、供應商、社會，這份榮耀屬於過去到現在所有曾經為台積電打拚的人。

全球半導體掀起整併潮，張忠謀認為，半導體整併確實是趨勢，整併後，客戶營運規模變大，台積電營運可跟著同步變大，「他大，我們也可以大」，台積電生產的多數產品，都是客戶量產前兩年到三年就開始一起合作研發，不擔心客戶整併後提高議價能力，進而對台積電造成壓力。

半導體整併 台積電營運同步變大

張忠謀說，客戶整併後，不否認對於台積電議價能力確實有可能提升，但台積電與客戶的模式是，針對產品製程與設計細項一起合作，在產品開發上，發展時程很久，合作也很深入，訂單雖是幾個月前才敲定，但客戶產品設計與量產前期準備，大多是從兩、三年前開始，因此客戶整併後，對台積電議價能力影響程度有限，未來產業確實會持續整併，整併對產業發展是好事。