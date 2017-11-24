趙天麟：慶富案背後有掏空集團

2017-11-24

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委趙天麟昨表示，慶富案背後有掏空集團，慶富董事長陳慶男無視被告身分，公然在政論節目上將偵查中案件細節曝光，不僅公然說謊，還避重就輕地混淆公眾視聽，呼籲檢方立刻聲押陳慶男，確保案件真相水落石出。

透過香港慶達五鬼搬運洗錢

趙天麟昨召開記者會表示，據他掌握的資料顯示，慶富背後的掏空集團就是二○一三年成立的香港慶達（QD partners）公司，該公司成員橫跨南韓、香港、中國、馬來西亞及台灣。

趙天麟指出，慶達本身是金融管理顧問公司，投資項目集中在遊樂園、健康照護、食品飲料等領域，卻以提供慶富金融顧問服務名義進入造船業，協助慶富以低價搶標海巡署二十八艘百噸級巡防艇（總價三十七億四千二百萬元）、以小搏大拿下獵雷艦六艘（總價三百五十二億九千三百一十八萬元）及基隆海科館（總價十五億元）等標案。

趙天麟表示，媒體曾報導，慶富透過QD執行長Alex Yang的第三方英屬維京群島（BVI）紙上公司AZ，匯款給美商洛克希德馬丁公司，原先應轉出一千二百五十六萬美元，洛馬最終卻只收到八百五十六萬美元，其中差額四百萬美元合理懷疑就是流向QD或其核心成員，中飽私囊或轉投資於該公司在各地的投資標的。趙天麟形容，QD的行為無疑就是「利用慶富掏空國庫、再藉洗錢掏空慶富」。

慶達核心成員多是造艦案要角

出席記者會的高雄市議員參選人林智鴻則出示QD組織樹狀圖解釋，陳慶男兒子陳偉志為Alex Yang的合夥人，QD的核心成員多是上述慶富得標造艦案的要角，並兼具紙上公司負責人等多重身分。他並質疑，陳偉志勾結Alex Yang以QD公司做為掏空平台，而該集團成員以「一套人馬、多塊招牌」方式進行五鬼搬運。

趙天麟痛批，慶富承接海巡署或海軍獵雷艦、海科館等，都發生在QD成立之後，要承造海軍艦艇是假的，最終目的是將「國家的經費五鬼搬運、洗出海外」；他呼籲，檢方應立即聲押陳慶男及陳偉志，並徹查QD公司的金流來源。