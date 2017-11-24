陳慶男妻 詐貸案金流關鍵

2017-11-24

任慶富母公司慶洋投資董事長

〔記者陳文嬋／高雄報導〕檢調偵辦慶富詐貸案，發現慶富四十九億元匯海外，其中十三億元資金回流口袋，據知悉內情人士表示，慶洋投資是集團母公司，董事長是陳慶男的妻子陳盧昭霞，她是全案重要金流關鍵。

據了解，檢調偵辦慶富詐貸案，發現一銀主辦聯貸案規劃授信額度二○五億元，目前已撥款一五四億元，慶富自二○一五年一月至二○一六年十二月，把其中四十九億元匯往港、澳及新加坡等五家境外公司，包括Antai Zun Capital、HARBOUR STAND、OCEAN KIRIN LIMITED、L3 Capital、QING YU LIMITED等，涉嫌掏空、洗錢、詐貸。

檢調深入追查可疑資金流向，又發現有十三億元從Antai Zun Capital香港帳戶、HARBOUR STAND澳門帳戶、L3 Capital新加坡帳戶回流台灣，進入慶洋投資、慶丰水產、慶富造船及陳慶男兒子陳偉志、集團前財務顧問李維峰帳戶。

經查集團向經濟部登記公司的資料，慶富造船董事長是陳慶男，慶洋投資、慶丰水產董事長均是他的妻子陳盧昭霞。據知悉內情人士表示，集團屬於家族企業，慶洋投資是集團的母公司，持有慶富造船超過九成股份，更投資陳偉志的豐國造船，是全案重要金流關鍵。

據悉，陳妻掌管慶富經濟大權，握有公司大、小章，包括領錢、請款都需要她處理，全案歷經銀行對保、匯款等重要程序關卡，陳妻是重要關鍵人物，尤其詐貸案最重要的是金流，全案目前僅查出十三億元，尚有三十多億元下落不明。

據離職員工爆料，慶富集團前執行長簡良鑑原本擔任獵雷艦計畫主持人，外傳因不願配合陳家洗錢，二○一五年七月廿一日被無預警解職，相關金流也未匯入簡的帳戶。