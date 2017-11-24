陳慶男：陳偉志不會錄音害王端仁

2017-11-24

〔記者黃旭磊／高雄報導〕慶富集團董事長陳慶男昨晚再接受電視專訪，強調兒子（指陳偉志）不會去錄音害前海洋局長王端仁；另據在場來賓透露，陳慶男透過台北地下錢莊借貸數億元墊付合約款，陳對此並未否認。

王端仁到慶富廠內指導廠方標租興達港船塢，被錄下一小時四十多分鐘過程，檢調正朝貪污治罪條例、違反政府採購法等方向偵辦。

陳慶男昨指出，去年十月七日王端仁到慶富總部六樓開會（協調興達港用地取得），當時不只兒子（陳偉志），還有前慶富顧問李維峰等不少人，「我們的家教是不能害別人」。

陳慶男也指出，取得獵雷艦標案前，聘請海軍退休人員當顧問做成備標文件；他也撇清公司總部樓上設馬吳競選後援會，強調是小孩（陳偉志）做的，他不清楚；至於跟國民黨主席吳敦義在高雄市長任內就認識，吳任副總統時曾邀他們夫妻去總統府陪外國元首吃飯。

陳慶男表示，前慶富執行長簡良鑑在擔任高雄大學校務委員期間，幫忙大學社區總體營造事宜，簡擔任協會基金會執行長，依規定基金會不能在校區，所以搬到慶富；前慶富顧問李維峰是簡良鑑介紹進來的，「簡良鑑口才好，可以跟藍色（國民黨）這邊介紹很多人。」

陳慶男還喊冤說，他因為獵雷艦案，為台灣一世英名毀了，三、四十年來付出做邦交、商船都沒有用。