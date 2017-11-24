慶富案 高市前海洋局長王端仁列被告

2017-11-24

檢調搜索王的住處及海洋局

〔記者黃良傑、葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕獵雷艦案爆出高市前海洋局長王端仁及漁業署等漁政官員，到慶富廠內指導廠方標租興達港船塢，涉圖利或違反政府採購法規定，高雄地檢署分案後昨發動偵查，前往王端仁的住處及海洋局搜索，將王端仁、黃姓科長、慶富董事長陳慶男父子等七人列為被告陸續帶回。

陳慶男父子、簡良鑑無保請回

檢調發現，王端仁的親屬帳戶內疑有數十萬元來源不明款項，王解釋是父親留下的保險金，早在他上任海洋局長前就有，並非不法所得。相關人士昨晚被帶至雄檢複訊，陳慶男、陳偉志父子與簡良鑑三人先後獲無保請回，其餘事證仍在漏夜追查中。

據了解，辦案人員在海洋局某官員的電腦雲端檔案中，扣得數個錄音檔，都是去年十月七日在慶富廠內，海洋局、漁業署官員和慶富副董陳偉志等人，協調興達港土地標租時錄的，但內容檢調不透露。

漁業署前、現任署長列證人

高雄檢調昨傳喚廿二人，共廿人到訊，另前往王端仁的住處及海洋局搜索，查扣與興達港新建獵雷艦廠房用地有關的公文等資料，並將其中七人列為犯罪嫌疑人，包括王端仁、陳姓女秘書、黃姓科長、陳姓承辦官員，另原主體詐貸案被告陳慶男、陳偉志、簡良鑑。

漁業署長陳添壽、前任署長蔡日曜，以及陳姓研究員、林姓組長、黃姓承辦人，昨都被依「證人」身分傳喚到案，因興達港土地標租案主辦單位是漁業署，核准權責為漁業署官員，非高市府海洋局，漁業署無官員被列圖利被告，海洋局長王端仁等四名官員反列被告，檢調偵辦似有玄機，引發外界關注。

檢調釐清，去年十月七日共有九人在慶富造船廠會商標租興達港船塢用地，包括海洋局四人（王端仁、陳姓女秘書、楊姓科長、陳姓承辦人），漁業署三人（陳姓研究員、黃姓女承辦人、陳姓科長）、慶富副董陳偉志及其男秘書。

漁政官員是否在會中幫廠商下指導棋，進而協助慶富取得興達港造船廠用地，因會議錄音檔曝光？檢調訊問傳喚廿人，並一一比對供詞，目前朝貪污治罪條例、違反政府採購法等方向偵辦；至於會中錄音檔流出，是否涉及妨害秘密罪？檢方表示，若是非與會人士所錄，又有被害人提告，就可能觸法，會再分案調查。

王：為了招商才去慶富討論

據悉，王端仁應訊強調，興達港土地採公開標租，絕無私相授受，為了招商，不使興達港閒置，才會前往慶富廠內討論，並非密會，事發後隨即主動請辭獲准，他強調沒有做任何違法的事情。