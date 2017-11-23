高雄衛武營 3D光雕秀眩目

2017-11-23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心昨推出亞洲最大劇院3D光雕秀，以長二百二十八米、高三十米外牆，演出高雄城市發展，重頭戲高市兒童合唱團穿梭其中演唱「歡樂頌」，虛實交錯、五彩繽紛，震撼力十足，展現世界級的藝術饗宴。

衛武營籌備處以「The First Seeds 榕樹下的記憶」為主題，推出公共藝術「影音光雕的狂想」，文化部長鄭麗君、高雄副市長史哲昨共同為活動揭開序幕，數千名民眾在綠樹環繞下，坐在草地上欣賞藝術表演，場面熱鬧滾滾。

鄭麗君掛保證表示，衛武營將於明年十月如期開幕，見證高雄脫胎換骨，從重工業的城市，引入創新文化內涵，成為最後一塊拼圖，在中央與地方攜手合作下，讓台灣的藝術文化從高雄出發，成為亞洲與世界表演藝術交流的新舞台。

光雕秀內容以老樹的記憶，演繹高雄城市的發展，從漁港蛻變成都市，看見城市指標八五大樓，穿插衛武營的前世今生，從過去的軍事基地，變成亞洲藝術文化的新綠洲。

過程中在地舞蹈家張雅婷等人、特技表演者融入光雕，演出音樂、舞蹈與戲劇等，重頭戲由高市兒童合唱團現場演唱「歡樂頌」，學童手拿音符熱情舞動，搭配五彩光雕投影，虛實交錯演出精彩，凸顯藝術帶來歡笑，讓高雄變得不一樣。

隨後由2017衛武營藝術祭推出「秋老虎音樂祭」接棒，邀請國內、外知名樂團演出，如日本WASABI等，帶來世界各地的新音樂，讓民眾聽得如癡如醉。