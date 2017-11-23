銀行團保債權 慶富查封

2017-11-23

〔記者黃建華、洪定宏、涂鉅旻、錢利忠／綜合報導〕慶富公司瀕臨破產，承作獵雷艦合約聯貸銀行團的第一銀行等債權人提假扣押，昨會同高雄地方法院人員前往高雄市復興四路「慶富總部大樓」，查封一到六樓建物及土地持分，避免慶富脫產。

獵雷艦案 軍方懲處23將校

獵雷艦案風暴未歇，蔡總統前天下令國防部「儘速懲處、坦蕩調查、明快處理合約」，國防部昨公布首波懲處名單，包括現任參謀總長李喜明上將在內的前、後任三位海軍上將司令，共二十三名將校，被記申誡兩次至兩小過不等懲處。

慶富因涉詐貸案，資金流向不明，高雄地檢署偵查中，聯貸主辦銀行一銀研判慶富公司財務出現嚴重問題，可能破產，在十月二十六日向高雄地院聲請假扣押慶富資產。高雄地院十一月三日已查封慶富為吐瓦魯建造的圍網漁船，以及慶富旗津廠房的十九項設備。

慶富總部大樓建物共十層樓，包括慶富辦公室、會議室，陳慶男父親、大兒子陳偉郎、陳偉志都住該建物高層樓。據了解，慶富大樓一到六樓是集團子公司偉日豐公司所有，七到十樓產權則是慶富公司所有。

查封1～6樓 防慶富脫產

高雄地院透露，有外商公司債權人，日前另聲請並已查封總部大樓七到十樓，一銀再會同法院查封慶富集團總部一到六樓與部分土地，等於整棟地上物產權都已遭查封，不過員工昨仍照常上班。

經濟部加工出口區指出，慶富是在二○○五年向經濟部承租位於高雄軟體園區，興建地上十樓、地下二樓的慶富大樓，二○○七年大樓落成，二○○九年雙方有進行換約，現每月租金五十五萬多元。

檢察總長顏大和說，慶富案發生後，關於獵雷艦的招標、採購過程，以及金融機構聯貸、撥款有無涉及不法等疑點，高雄地檢署檢察長周章欽已兩度率主任檢察官及檢察官向他面報，他也當場指示周章欽組成辦案團隊，釐清事實真相。