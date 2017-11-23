慶富承造海巡艇延宕 瀕臨解約

2017-11-23

26日若交不出第14艘船 海巡署將求償15億

〔記者蘇芳禾／台北報導〕慶富造船公司涉詐貸案並爆發財務危機，連帶影響慶富在二○一三年承包的海巡署巡防救難艇。海巡署署長李仲威昨在立法院內政委員會答詢表示，慶富依約建造廿八艘一百噸級巡防艇，已交船十三艘，十一月廿六日若交不出第十四艘船，就會要求解約、求償。海巡署報告指出，將向慶富提起損害賠償之訴，共約十五億兩千七百八十四萬餘元。

國民黨立委曾銘宗詢問，慶富造船近期內可能會破產，目前海巡署委託造艇計畫仍有十五艘船未履約，何時會處理解約問題？親民黨籍立委陳怡潔詢問慶富目前出工率狀況，以及海巡署因此案的損失狀況為何？

李仲威答詢表示，慶富造船為海巡署建造廿八艘巡防艇，總金額卅七億元，已交船十三艘，有八艘正在建造、七艘沒開工，所以有十五艘還在履約中。海巡署與慶富的合約，和海軍獵雷艦不同，這廿八艘分七批，每批有四艘船。在每批第一艘船開工時，預付四艘總價的廿％，每批最後一艘船交船後，才付清四艘船的尾款，目前共支付十九億六千多萬元，還有三億七千多萬元兆豐銀的履約保證。

慶富低價搶標 兩週內提報告

李仲威說，若交船期限超過九十天，即可有三個步驟處理，首先，拒收這艘船；其次，減價收這艘船；最後就是解約。

李仲威表示，第十四艘海巡艦交船最後期限原為十一月十日十二時，慶富提出行政救濟，以「一例一休」為由要求展延工期；不過，海巡署依照公共工程委員會所列相關規定，審議小組會議只允許慶富展延十六天，所以這艘船在廿六日展延時間到期後若未交船，海巡署會依合約提解約，並提出求償，要求返還三億七千多萬元。

李仲威說，解約後當然要求償，之後也會再重新招標，但剩下十五艘，交船時間可能要延後三至四年。對於慶富低價搶標狀況，將會進行了解，兩週內提出相關報告。

在出工率問題上，李仲威表示，慶富先前很長一段時間未出工，但近兩天出工率又異常提升到廿％至卅％左右，研判是希望趕工以避免解約。