慶富案》吳敦義又提海安演習照片 挨批看圖說故事

2017-11-23

〔記者施曉光、曾韋禎、楊淳卉／台北報導〕針對政府查出國民黨主席吳敦義於二○一五年擔任副總統期間，於總統府兩度與前行政院秘書長簡太郎會面，質疑這與簡太郎召集兩次慶富聯貸協調會有相關；吳敦義昨重提蔡總統與慶富董事長陳慶男，在今年基隆海安演習場合碰面談話的照片反擊，「那張照片就已經千言萬語也抵不上」。

民進黨發言人何孟樺回批，吳敦義是以抹黑、看圖說故事、切割等荒謬手段，迴避社會大眾對他在獵雷艦案上的質疑。

吳敦義昨受訪表示，馬政府期間簡太郎多次代表行政院長出席每週固定一次的黨政會議，因此與簡太郎見面機會很多，但因為副總統無明確職權，簡不可能與他談慶富案事宜。

吳敦義並重提蔡英文與陳慶男在今年基隆海安演習場合碰面談話的照片反擊，指有人可以在總統主持演習時穿越維安線，只有兩種可能，一種是經蔡英文同意，另一種更值得深思，說不定維安人員早知道他是熟面孔，就像一家人走廚房一樣，就讓他進來，「那張照片就已經千言萬語也抵不上」。

簡太郎昨澄清，二○一五年九月廿三日確實應吳敦義之邀入府，是去報告美牛進口問題；該年十月十四日入府，則因當晚馬英九第二次與國民黨立委餐敘，他提早前往吳敦義辦公室，針對當時的國民黨主席朱立倫參選二○一六年總統交換意見，均與慶富案無關。他說，不能誣指開會、見面就是談慶富案，這種無的放矢的連結實在太可笑。