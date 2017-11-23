獵雷艦案懲處 3現役上將記過或申誡

2017-11-23

若有新事證 不排除再懲處

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕獵雷艦案風暴未歇，蔡英文總統下令國防部「儘速懲處、坦蕩調查、明快處理合約」，國防部昨公佈首波懲處名單，包括現役上將李喜明、黃曙光、蒲澤春、退役上將陳永康在內共十二名將領、十一名校級軍官，被記申誡二次至二小過不等懲處，如後續事證與疏失出爐，國防部不排除再提新一波懲處。

共懲處12將領、11校級軍官

國防部指出，此懲處名單是依據行政院十一月二日公佈的調查報告內呈五大缺失，以及「招標前」、「招標文件」、「評選作業」、「履約管理」四個時間點擬定，亦區分「全案」、「預算報告產製」兩大違失個別處分。

「預算報告產製」違失是指，海軍為求獵雷艦案解凍，今年初送抵立法院的函文指「正辦理請款作業」，但其實已於去年十二月付給慶富廿四億餘元款項，而去年十一月十七日產製「決議凍結獵雷艦案預算報告說明」時，後續未依付款與執行實況修訂，衍生的違失究責。

3人曾任司令 皆記兩申誡

攤開懲處名單，四名上將皆因「全案」違失受懲，其中三人曾任海軍司令，分別為任期橫跨四個時間點的前司令陳永康，因負有核定該案相關文件之責遭懲處。執行「履約管理」的現任參謀總長、前海軍司令李喜明與現任海軍司令黃曙光，則因「負依約進行之責」、「未掌握履約進度」遭懲處，皆被記兩次申誡。

黃曙光是「自請處分」，國防部長馮世寬昨上午在立法院表示，「他（黃）是勇於負責的長官，自請處分不意外。」

至於現任國防部上將軍政副部長蒲澤春，在一○二年八月十六日至一○四年一月廿九日擔任海軍中將副司令，因負有獵雷艦案採購文件審查作業之責，被記過一次。

對於因獵雷艦案被懲處，陳永康回應表示，他對國防部懲處無特別看法，會全部承擔責任，亦不會提出申訴。

中將以下軍官部分，國防部中將軍備局長梅家樹，在去年五月廿日至今曾任海軍參謀長、軍備局長，因未周延控管廠商履約進度、函送立院的「預算報告產製」未盡督導之責，共被處記過一次、申誡三次處分。

此外，前海軍計畫處上校組長胡嘉聖，因全程參與此案規劃執行，作業未臻周延，負審查之責；另「預算報告產製」部分，因資料辦理狀況未更新，審查不周，共被處記過二次、申誡二次處分，為被懲處最重者。

不過，根據行政院報告顯示，前海軍司令董翔龍在一○二年勾選評選委員會外聘委員，卻不在此次懲處名單中。總督察長室軍紀督察處長莊惠安表示，董翔龍確實是決定最有利標、評審委員遴選，但根據行政院調查報告，「這部分沒有問題」，因此未就此做檢討。