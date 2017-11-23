解約後… 海軍：獵雷艦不外購

2017-11-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕獵雷艦案風暴不止，國防部原擬定「慶富繼續履約」、「其他船廠承接」、「解約」、「撤案」四大因應方案，但隨著案情演變，「繼續履約」可能性大減，民進黨立委劉世芳昨在立法院質詢時詢問，獵雷艦案有無可能「外購」？海軍參謀長李宗孝回答「不可能」。國防部長馮世寬也說，依據「國艦國造」原則，如要增添新獵雷艦，仍會採自製方式籌獲。

馮世寬昨列席立法院外交及國防委員會，針對獵雷艦案做專案報告。劉世芳質詢指出，我國是否有籌獲獵雷艦的必要與急迫性？李宗孝回答：「需要但不急迫。」劉世芳追問，獵雷艦建案基礎為何？有無「插隊」辦理的情形？

對此，軍備局長梅家樹答詢表示，國軍依照參謀本部聯合戰力規劃、五年兵力整建，縱使不是優先項目，仍在未來兵力整建方向之中，這並非優先與否的問題。

由於國軍現役永靖級獵雷艦，即為向美國採購的「鶚級獵雷艦」，劉世芳隨後詢問，過去獵雷艦為外購，針對我國獵雷艦案執行情形，其他廠商承接、撤案、升級現有船艦及外購等方案，國軍如何考量？

李宗孝表示，若時機成熟，達到各方案的標準，海軍經專業評估後，將向上級建議可行方向，如獵雷艦案未來出現變化，必須待得標廠商提出條件，才能進一步預估。劉世芳也問，未來可不可能不再國艦國造籌獲獵雷艦，改採外購？李宗孝果斷回答：「不可能！國艦國造政策不會變。」