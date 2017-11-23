馮世寬斥慶富：應跪著對全民道歉

2017-11-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨天公布獵雷艦案懲處名單，共有二十三名將校受懲，對此，國防部長馮世寬昨上午在立法院外交及國防委員會答詢表示，懲處名單已於上週初步擬定，這週才公布，是因為他「自己這關過不去」，他亦向總統蔡英文自請處分。馮世寬更數度痛斥慶富「不仁不義」，「他們應該跪著對全民道歉！」

向總統自請處分

民進黨立委羅致政質詢時形容，提懲處名單是否如「揮淚斬馬謖」？馮世寬答：「我下午要來揮淚一下。」

國民黨立委賴士葆則問馮世寬有無向總統自請處分？馮世寬說，他有向總統表明，這是他當部長督導的疏失，因此他有表達應自請處分，但總統要他先處理好事情，也是最重要的事。

賴士葆追問馮世寬，會不會因此辭職？馮表示，應該不會，他還要負擔更重要職務，例如好好研究採購案等精進做法。

對於慶富案衍生重大風波，馮世寬表示，獵雷艦案會發生，是廠商經營不善、執行不力，不可以把它導向是國防部弊案；得標廠商爭取到好的機會，應該戮力經營，為國家盡一份心力，且大家在中華民國環境中成長、發展，應該要感恩，「但慶富不仁不義，讓我感到痛心！」

羅致政質詢時問馮，如何看待慶富這家公司？是惡意舉措還是經營不善？馮世寬高聲痛斥，「他們（慶富）拖累國防部」，對不起全民、國防部和海軍，「他們應該跪著對全民道歉！」