陳慶男：獵雷艦若解約 生命就結束了

2017-11-23

〔記者黃旭磊／高雄報導〕獵雷艦案共十八名將校被懲處，慶富造船董事長陳慶男昨晚接受三立電視專訪時指出，對不起他們，但強調自己是被害人；並說，國防部若解除獵雷艦合約，他有人身危險，因為在外面借錢的人不會放過他，生命可以說結束了，他真的是被害者。

陳慶男說，獵雷艦有三個關鍵，第一、國防部訂的合約太硬了；第二、慶富跟洛馬及Intermarine合約太硬了；第三、銀行也太硬了，聯貸總金額有二○五億元，「履約保證一○八億元，哪有錢可以執行下去？」

陳慶男首先反駁國防部長馮世寬要求他們父子跪著跟國人道歉的說法。他表示，貸款不是拿到自己口袋，是為造艦使用，銀行聯貸光交給國防部的履約保證金就有七十二億元，還要回存兩成，「銀行給我的沒有那麼多。」

陳慶男坦承，以為標到國防工業募資容易，沒想到負面網路連環報，種種外在因素不利報導，讓引資困難，聯貸長久辦不出來，實際說起來，聯貸總金額有二○五億元，拿到只有四成多，自己也有資金投入。

以為標到國防工業募資容易

陳慶男說，美商洛馬直接寫信給海軍司令黃曙光，稱作戰系統合約到二○二○年有效，只要銀行繼續引資，根本沒問題，第一艘在義大利的獵雷艦已完成超過八十％，明年預定在三月二十二日下水，武器系統洛馬也達成共識，完成不會差太遠。

至於到中國投資疑雲，陳慶男喊冤說，如果錢進大陸四、五十億元，就不要回台灣受苦，每天去派出所報到，中國投資是二○一二年之前，接獵雷艦投資全部停止了；東山島連投資一元也沒有，大連有簽保密協定，是要賣世界最好的圍網漁船設計，跟獵雷艦無關。

接獵雷艦案 中國投資都停了

陳慶男也提到，在二○一五年十二月到總統府陪諾魯副總統吃飯後，隔天跟慶富財務顧問黃高明拜會聯貸銀行，以及總統府前副秘書長熊光華希望基隆海生館提早完工等事宜。至於檢調追查金流案涉及前顧問李維峰，陳慶男說，已在今年初將李維峰解雇。

陳慶男說，實在對不起海軍，海軍從來沒為慶富改變招標規格，獵雷艦為台船量身訂造，台船合作廠商沒有造艦實績；另外，合作標項目沒規定資本額。