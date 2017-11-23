有錯就改 蔡：國艦國造決心不變

2017-11-23

〔記者蘇永耀／台北報導〕國防部昨公布獵雷艦案懲處名單後，總統蔡英文昨晚發表談話，強調做為三軍統帥，她對國軍的要求，就是勇敢面對，有錯就改，這才是國防改革的意義，這才是中華民國的國軍。總統還強調，推動國艦國造的決心，不會改變。

總統並說明政府三點立場，首先，釐清真相，嚴格究辦；這項由前政府啟動的計畫，有明顯的疏失，無論是決策、招標、聯貸，以及履約的管理過程，都應該被嚴格檢視。她也要再次要求，本案所有相關單位，務必坦蕩配合司法調查、毋枉毋縱，如果有任何人涉弊，不論層級、不論是誰，絕不寬貸。

前政府啟動計畫 有明顯疏失

其次，總統說，務必要糾正錯誤，解決問題。她表示，解決問題，是政府一貫的施政方針。如果過去做錯了，不論是何時發生的錯誤，就要確實檢討，積極解決、彌補錯誤。行政院已完成本案的檢討報告，國防部也已提出懲處名單。接下來，她要求國防部，務必全面檢討整個造艦案招標過程，在最短的時間內，對後續合約的事宜，做出專業的評估以及明快的決定，以確保國家利益。

總統指出，更重要的是，政府一定要建立更完善的機制，「把不適格的廠商排除在國防自主的計畫之外」，杜絕錯誤再犯，危機就是轉機，她希望經過這一次的錯誤及失敗，國軍記取教訓，找出正確的方向與道路。

蔡總統強調，政府推動國艦國造的決心，不會改變。走向國防自主這條路，從來不是順風順水，但政府不會因為個案的挫折，影響國艦國造的決心。做為三軍統帥，國軍有困難的時候，一定會一起承擔。而國艦國造的工作，會更堅持到底。接下來，政府、國軍及產業，都要共同投入，讓這項關係到國家安全的重大政策，克服萬難，繼續向前。

蔡總統還特別提到馬政府時期國軍推動沱江艦及磐石艦國艦國造的成功經驗為例，強調只要方向正確、決心堅定，國艦國造的目標就會開花結果。

知情人士分析，慶富案從建案開始就出錯，從當年的決策、招標，招到一個沒有能力承造的問題廠商，以至於後續聯貸讓國家付出慘痛代價。「現在慶富沒有能力繼續，國家也不應該繼續虛耗在這裡」、「所以必須明快處理」。

知情人士指出，國民黨執政時主責此案，如今為了脫身，幾乎是窮盡力量攻擊現在的執政黨，對軍方整體的士氣也是很深的打擊，這是為什麼此案必須明快處理的另外一層理由。