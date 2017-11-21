研發會吃糖益生菌 減少糖分攝取 高中生奪MIT金牌獎

2017-11-21

明道師生 與11國44團隊競賽

〔記者陳建志／台中報導〕全球每年有逾千萬人因肥胖及糖分過剩相關疾病而死亡，台中明道中學師生組隊以「Sugar Crush─會吃糖的益生菌」專題，參加美國麻省理工學院舉辦的「國際基因工程生物競賽（iGEM）」，與全球十一國四十四組的頂尖高中團隊競賽，團隊將人體「嗜酸乳桿菌」進行基因改造，加強對糖分的吸收效率，讓人體可有吃糖的快感，又不會造成糖分過度吸收。

基改嗜酸乳桿菌 能先分解糖

這項研究獲得評審高度肯定，一舉拿下高中組「金牌」和「最佳應用設計獎」、「最佳基礎基因元件獎」兩項大會特別獎。

指導老師陳沛鴻說，同學們以「Sugar Crush─會吃糖的益生菌」為專題研究，挑選出人體內的「嗜酸乳桿菌」進行基因改造，大幅提高吃糖、分解糖分的效能至少兩成以上，讓人體的糖分在被腸子吸收前，就能先被乳桿菌分解吸收，藉此，人類可有嘴巴吃糖的味覺快感，吃下肚後又不會有吸收過多糖分的問題。甚至如果糖分被分解完，此菌還會自動死亡而減少人體負擔。

有吃糖快感 又能少吸收糖分

團隊隊長、高二生黎聿騰說，統計顯示，全球每年有一千七百萬人因肥胖及糖分過剩相關疾病而死亡，所以選此主題研究，十八位同學一年多來在實驗室進行乳酸菌基因增殖和切割，及培養細菌，並進行大量文獻探討和反覆實驗，還向醫師、營養師等領域專家諮詢食安建議，終於產生實驗成果，很高興獲得肯定。