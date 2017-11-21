為千名博士生找出路／串聯產學創新鏈 政院扶植百家RSC

2017-11-21

待政院拍板 預估最快年底推出

〔記者陳鈺馥、黃佩君／台北報導〕為建設台灣為「數位國家、智慧島嶼」，行政院擬推動「下世代科研人才創新研發生態環境建構案」，以扶植或孕育一百家小型研發型服務公司（Research Service Company，ＲＳＣ），促進產業前瞻創新；政務委員吳政忠昨受訪表示，預估最快今年底推出。

下世代科研創新生態方案涵蓋六大項目，包含孕育ＲＳＣ創新團隊、扶植ＲＳＣ新創事業、輔導ＲＳＣ永續經營、重建多元學術價值、培養多元前瞻人才、強化產學研夥伴關係。

為加速落實蔡英文總統五加二產業創新政策，行政院長賴清德週四將聽取簡報，未來將以四年期程打造小型研發型服務公司，預估可為千名博士生創業鋪路。

「創新研發可帶動產業升級！」吳政忠指出，今年六月底已與大學校長、產業界討論下世代科研人才創新政策，產學界支持以創新協助產業轉型，也認為台灣產業須創新，要讓博士生與業界有更多連結。

吳政忠提及，目前台灣學術界及博士生，與產業界之間的連結並不好，未來若有更多小型研發型服務公司，不僅可培養創新團隊，博士生畢業也會有出路。他舉例，教授及博士生可成立小型研發型服務公司，公司能投入ＡＩ人工智慧、無人車、大數據、雲端服務等領域，也可幫助有活力小公司，及培養台灣的研發人才。

吳政忠說，國發會「天使基金」可提供資源，但政府不是要出錢去成立ＲＳＣ公司，ＲＳＣ公司可申請天使基金，另編列在經濟部、教育部、科技部的科研經費，更可促進產學合作，協助新創公司設立；該方案尚待行政院拍板後上路。

經濟部官員表示，扶植ＲＳＣ計畫，自去年底由行政院方面召集整合，定期開會討論，主要使用經濟部科專經費；官員說，目前具體經費編列仍要待簡報後與行政院協商，一年經費約數十到百億元之間，具體經費應編列在明年度預算。