慶富案效應 公股行庫換血

2017-11-21

董瑞斌掌第一金 雷仲達接合庫金 黃博怡接台企銀

〔記者吳佳蓉、盧冠誠、鍾泓良、廖千瑩、陳鈺馥／台北報導〕慶富案助燃，公股銀行人事加速換血。行政部昨公告，行政院核定，第一金控暨一銀董事長將由台北捷運公司董事長董瑞斌接任，合庫金控暨合庫銀董事長及台企銀董事長也將換血，分別由中央存款保險公司董事長雷仲達，以及金融研訓院院長黃博怡接任。

財政部表示，今日第一金控暨一銀就會進行新、舊董事長交接，接任的董瑞斌即日走馬上任，本屆任期至明年六月二十五日。合庫金控暨合庫銀及台企銀新舊董座交接，預計於本週五舉行，其中合庫金董座本屆任期至二○二○年六月十五日，台企銀董座則至明年六月二十五日。

對於新職，董瑞斌昨僅表示「謝謝大家關心」；黃博怡則表示自己是上週獲徵詢，可能是長官看到他在研訓院的努力，希望他為國家服務。

對於行政院一次性人事大搬風，金融圈人士認為，包括因慶富聯貸案下台的第一金前董座蔡慶年，現任合庫金董座廖燦昌以及台企銀董事長朱潤逢，不是外界指涉的「財金幫」人馬，就是與藍營關係密切，去年政黨輪替後就有換角危機。據了解，行政院月初由副閣揆施俊吉親自召開「獵雷艦專案調查小組」調查結果記者會後，就開始尋覓接替廖燦昌與朱潤逢的繼任人選，並趁董瑞斌人事案底定後，一併宣布。

合庫金、台企銀董座人在國外被撤換

值得注意的是，廖燦昌和朱潤逢目前人都在國外，兩人對於這次被撤換都感到相當意外，廖原定週四自柬埔寨金邊返國，朱則是週三從香港回來，如今已規劃提早返台。

「兩家被撤換董座的共同點，都是原本不願主辦獵雷艦聯貸，後來又參貸！」一位知情人士說，行政院於獵雷艦專案調查報告中揭露，慶富三度請台灣銀行主辦聯貸均被拒絕，之後先後分別轉請兆豐銀、台企銀、合庫銀主辦亦都遭拒。

知情人士指出，上述四家行庫中，除了兆豐銀之後沒有參加獵雷艦聯貸，其餘三家都有參貸，台銀董座早已換呂桔誠接下，當時決策的董座僅剩合庫銀廖燦昌、台企銀朱潤逢還在任。

一位金融圈人士表示，其實蔡政府去年五二○上台以來，公股行庫高層的變動本來就不大，若能趁此次獵雷艦弊案，讓執政黨有重新布局的機會，也是一件好事。

政院：人事以財金專業考量

昨有媒體質疑這起人事案是「高雄幫」雞犬升天，對此，行政院發言人徐國勇澄清，人事調整皆以財金專業背景為考量，董瑞斌、雷仲達於二○○五年前後就任高雄市府財政局長；黃博怡在二○○二年擔任高雄銀行常務董事，行政院對純屬臆測之詞「深表遺憾」。