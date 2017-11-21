慶富案參貸行陸續金檢 顧立雄：年底前開罰

2017-11-21

〔記者王孟倫／台北報導〕立委緊追獵雷艦慶富案發展，金管會主委顧立雄昨在立院財委會備詢表示，已針對慶富集團的參貸銀行，陸續進行金融檢查，除了第一銀行，還包括合庫、華南銀、台企銀、土銀、高雄銀與新光銀共七家，預計今年底前完成相關懲處。

黃國昌、賴士葆、陳賴素美、費鴻泰與曾銘宗等多位立委，昨持續緊追慶富案。黃國昌質疑，金管會今年四月針對一銀展開金檢，都已經超過半年，為何遲遲沒有下文，動作會不會太慢？

顧立雄回應，第一銀的金檢報告在九月已經送到銀行局，已按照行政程序走，從金檢報告可以看出，一銀的確在授信有缺失行為，待其陳述意見後，就會決定懲處內容。

陳賴素美追問，金檢對象有哪些銀行？顧立雄表示，除了獵雷艦案的聯貸主辦行第一銀，另授信金額超過二十億元的銀行，也都進行金檢，包括合庫、土銀、華南銀、台企銀。顧立雄補充，除獵雷艦案外，還有海科館的部分，則有合庫、土銀、高雄銀、新光銀等，也是金檢範圍。

立委曾銘宗質疑，二○一五年九月八日，第一銀已確定要主辦獵雷艦聯貸案了；顧立雄指出，並沒有掌握這個訊息，他還反問，若一銀已通過要主辦了，為何簡太郎九月十八日還要邀請合庫協商聯貸會議呢？曾銘宗回應，這是因為簡太郎「搞不清楚狀況」。

顧立雄表示，當時簡太郎召開的協調會議，出席者為時任金管會副主委王儷玲，時任主委的曾銘宗並未參與。金管會在會中並未發表任何意見，會後也僅發函請銀行依「五Ｐ原則」辦理授信，未有任何指示。