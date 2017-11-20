馬政府護航 讓救國團自擬管理辦法

2017-11-20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委賴瑞隆踢爆，馬政府的行政院、教育部「大開後門」護航並獨厚救國團，教育部當年草擬「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」的過程中，竟讓救國團代表直接進入教育部內部會議全程參與、自擬辦法，「根本是球員兼裁判」！

管理青年活動中心 教部竟找救國團開會

救國團經營青年活動中心，被批與旅館業爭利，監院二○一二年糾正內政部管理不當。賴瑞隆質疑，時任行政院秘書長陳威仁卻在二○一三年十一月發文下指導棋，要求交教部主管及訂定辦法，不受「旅館業管理規則」規範。

行政院秘書長函示公文，指教育部「訂定該團青年活動中心等場所管理辦法，請照本院有關單位意見辦理」；該公文稱，救國團組織章程、服務對象為青年，所以教育部負責主管救國團青年活動中心，並依「發展觀光條例」第廿四條第三項另訂辦法。

賴瑞隆質疑，交通部主管「發展觀光條例」，馬政府卻把救國團硬塞給教育部負責，草擬辦法過程，還讓救國團代表進入教育部內部開會。

根據會議紀錄，教育部青發署分別於二○一三年十二月十三日、隔年二月廿日，由前副署長施建矗在署內主持審查會議，救國團分別派出四名及三名代表參與這兩次會議。

誇張的是，法制單位所擬原草案名稱「青年活動中心住宿設施經營管理與安全維護辦法」，審查過程「經營」兩字被拿掉，原規定「設施服務對象只限學生及青年」，更被放寬為社會青年隨行師長及家屬皆可，不超過四人為限。

會中更決議，本辦法草案由與會救國團代表確認無窒礙難行，以及所轄提供住宿服務單位皆已納入本辦法範圍。

立委抨擊 「根本是球員兼裁判」

「護航救國團到這種程度！」賴瑞隆痛批，草擬管理辦法不採正常公聽會方式，最後變成「沒管辦法」；而「發展觀光條例」第廿四條第三項早刪除，教部應立即廢止「幽靈辦法」。

教育部青發署表示，本案依政院秘書長函示辦理，當年青發署先擬草案，再請專家學者提供意見，也邀救國團及相關部會協商，未來將與交通部研議是否廢止辦法。