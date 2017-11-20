聯國氣候會議 我辦逾30場雙邊會談

2017-11-20

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國氣候變化綱要公約（ＵＮＦＣＣＣ）第廿三屆締約方大會（COP23）剛於德國波昂閉幕，雖因中國打壓，環保署長李應元無法進入會場；但據悉我代表團在會議期間，分別與友邦元首、友好國家部長級官員及專業人士，在場外舉行超過卅場雙邊會談。

與會人士表示，台灣雖不是ＵＮＦＣＣＣ締約國，但李應元以署長身分領軍出席，專業性強，又具高度指標性，各國人士與署長對談的意願很高，加上駐地人員的運籌帷幄，整體活動效果不僅比去年好，更可說是「打了漂亮一仗」。環保署今將舉行與會成果說明會，由李應元主持。

李應元今報告成果

ＵＮＦＣＣＣ年度大會於六日至十七日在德國波昂召開，去年年會在摩洛哥舉行，我方就因中國壓力，使團長層級由預定的政務副署長，調整至參事級官員，此次亦同。即使在與我相對友好的德國舉行，參團人士仍說「中共盯得很緊」，致使李應元順利入境，但仍無法進入大會會場。

不過據了解，我代表團在波昂與友邦元首、友好國家部長級官員及環保團體負責人等專業人士，舉行超過卅場雙邊會談，周邊會議逾十場，其中由李應元本人親自出席的場次就將近廿場，我國立委也和友好國家會談；另有將近廿個友邦及友我國家，為我方有意義參與ＵＮＦＣＣＣ一案發言或致函。