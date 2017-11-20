投信投顧法修正案今初審》增訂盈正條款 最重罰2億判10年

2017-11-20

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財委會今將審查行政院提出的「投信投顧法」修正案，將增訂「盈正」條款，投信投顧相關人員若從事違背職務之行為，造成投資人權益受損，最重將可處以十年有期徒刑，且得併科罰金最高兩億元。

過去曾發生投信基金經理人藉由職務之便，倒貨出脫持股讓自己獲利，進而造成投資人慘賠；最有名的例子就是「盈正案」，政府基金委外操作，在二○一○年間遭到安泰投信前副總經理謝青良不當炒作坑殺，因此這次修法的其中一條，就是強化從業人員罰則，又被稱為「盈正」條款。

金管會證期局表示，此次投信投顧法修正案共有四大重點，其中考量現行投信投顧事業從業人員的背信案件，僅依刑法判決，刑度相對較輕，因此參考證券交易法及銀行法對於特別背信罪之規定，增訂相關刑事責任，希望「遏止人員違法，強化人員監理規定，健全投信投顧事業之經營」。

官員指出，根據本次修正案條文，投信投顧事業相關人員從事違背職務的行為，造成基金資產或委託投資資產損害時，導致投資大眾權益受損，修訂相關刑事責任，可處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上、兩億元以下罰金。

本次修正重點還包括：「放寬私募證券投資信託基金應募人人數自三十五人到九十九人」、「增訂投信投顧事業破產隔離法據，並配合訂定相關罰責」、「放寬全權委託投資業務規範」等。

官員表示，大幅鬆綁私募基金應募人數，將有利擴大基金操作規模，至於建立破產隔離機制，投信以自己名義為投資人取得資產，應與投信事業自有資產獨立，投信有糾紛不應該危及到投資人。