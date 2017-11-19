海科館招標 另覓廠商接手

2017-11-19

〔記者林欣漢／基隆報導〕承攬獵雷艦的慶富造船公司爆發嚴重的財務問題且涉及詐貸案，慶富子公司慶陽海洋企業承攬基隆市的國立海洋科技博物館營運權及海洋生態館興建工程也受波及，海洋科技博物館最快將於十二月十二日和慶陽解約，已先將五千八百多萬元的勞務委外標案上網招標，另在餐飲及場地部分也以一百九十多萬元底價公開標租。

最快12月12日 與慶陽解約

受到母公司財務問題影響，慶陽海洋企業與土地銀行的九．五億元聯貸案被宣告違約，海洋生態館的興建進度也嚴重落後，原訂今年五月完工，至今仍然只見地基，連一根柱子都沒有，還積欠台電電費、員工薪水，財務困難面臨違約命運。

海洋科技博物館經營管理組主任何林泰表示，海科館與慶陽之間的海科館ＯＴ案、海生館ＢＯＴ案營運模式，是依據促進民間參與公共建設法辦理，依照合約，已每天開罰十萬元的最高上限，到十二月十二日將滿一千萬元，若未能達到改善標準，將終止與慶陽間的ＯＴ+ＢＯＴ契約。

為了接管慶陽ＯＴ合約，海科館十一月三日已上網公開招標明年度勞務委外案，預算金額由教育部補助共五千八百六十餘萬元，採限制性招標，十一月底截標。

勞務委外、餐飲賣店 上網招標

另外，海科館也同步進行「博物館區餐飲及賣店場地標租案」公開標租，將海科館主題館、海洋劇場等ＯＴ案部分，以一百九十餘萬元底價標租。

何林泰指出，若與慶陽終止契約，再次辦理招商作業必須遵循促參法及相關規定，所需時間約一年半至兩年，已向教育部呈報由館方接管兩年，會盡力維持公共服務不中斷。

何林泰表示，現階段仍要求慶陽公司維持ＯＴ範圍的正常營運，上網招標是因應與慶陽解約後的準備，目前已有四、五家廠商探詢，不乏知名企業。