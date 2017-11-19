產學界研討會獻策// 技職教育 七年一貫扎根

2017-11-19

建議鼓勵技專校院轉型

〔記者林曉雲／台北報導〕我國產業缺工高達廿三萬多人，行政院長賴清德日前積極回應缺工和缺人才的問題，黃昆輝教授教育基金會昨召開「當前台灣技職教育問題與對策研討會」，來自全國兩百多位產學界人士共謀獻策，如同民間版技職教育國是會議，研討會提出多項重大建議，例如推動「入學即就業政策」，高職與科大合作「七年一貫人力培育計畫」，並建立「第三條教育國道中的新學制」，鼓勵技專校院轉型，以產學合作模式，專為產企業培育所需人力。

根據教育部統計，去年我國高職畢業生計十萬三千多人，以餐旅群和商業與管理群近兩萬人最多，其次為電機及電子群一萬六千多人，升學率近五年來多在八成，去年升學率首次跌破八成、約七成九，就業率均只有一成多，以綜合職能科最高，次為動力機械群。

黃昆輝直言：供需失調

基金會董事長黃昆輝表示，技職教育存在「供需失調」與「學用落差」兩大問題，教育結構與產業人力的需求脫節，更造成「青年高失業、企業高缺工」雙高現象，且科大師資多來自一般大學、欠缺實務經驗，導致高職空洞化、科大育才無效化，弱化國家競爭力。

黃昆輝分析我國廿五歲到廿九歲青年，逾六成學歷是學士、碩士、博士，都是白領階級，但企業體相對應的人事結構只有廿％，剩下四十％的青年高不成低不就，基金會因此致力為青年人開創一條生路。

研討會建議政府可推動「入學即就業政策」，高職與科大合作建構七年一貫的人力培育計畫，高職入學之後可直通科大，高職培育基本能力，大一進入對應的業界工作和學習；另建議政府減免租稅，以獎勵企業提供獎助經費培育所需人力，雲林科技大學教授廖年淼表示，技職學生相對經濟弱勢，常利用課餘打工，但打工不利專業學習，教育部應協調勞動部、經濟部等，透過企業提供獎助經費，引導有缺工問題的產業，與對應的技職學校合作，吸引經濟弱勢生就讀，且以職場實習抵免專業實習學分，解決企業缺工、青年打工問題。

第三條國道新學制育才

此外，受少子化和升學主義的影響，技專校院功能和定位失焦，教育部應鼓勵技專校院轉型為以產學合作模式，專門為產企業培育所需人力，或提供企業員工在職進修和回流教育，課程與教學以客製化設計符應產企業需求，專業實務課程在業界實施，師資來源以具備實務經驗的業師為主，學生可採「零存整付」方式，以學分累計制授予學習結果證明書，形成高中升大學、高職升科大之外的第三條教育國道中的一種新學制。