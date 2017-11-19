業者促設技職檢定與師培中心

2017-11-19

檢定題目與產業落差太大…

〔記者林曉雲／台北報導〕學用落差問題大，業者表示，現在檢定題目與產業落差太大，不管是學科或術科題目均由學界出題和審題，建議檢定題目應由產業界出題、學校教師審題，成立專業師資培訓中心，要求技職教師本身即須具備專業證照。

技職教師應備專業證照

國立高雄第一科大工學博士、自動化業者江金隆呼籲，教育部應成立「產官學合作技能檢定與專業師資培訓中心」，目前不管是國立或私立、高職或科大，理論和實務的比例是八比二，實務比重很低，是學用落差極大的主因，應儘快成立「專業師資培訓中心」強化實務。

中華民國工業協進會台灣省工業會理事長葉政彥則表示，協進會會員一年共創造八兆產值、僱用一百多萬人，近年來技職教育最嚴重的問題是供需失調、學用落差，學生所學無法與產業需求接軌，職業和產業培訓專班又多集中在餐飲和文創領域，對基礎產業如機械等人才則缺少培訓。

國際知名汽車大廠法務認證經理吳德民表示，他曾和南港高工汽修科學生們分享，汽修科學生不要只看到手上的扳手，學生的未來也不是只有在修車廠當黑手。

吳德民以「一個德國零件的啟發」為例，學生到汽車公司實習，上司叫他去拿一個德國零件，這個學生是否能有好奇心去探究，此零件從德國來到台灣經過「中間的旅程」，涉及很多層面和領域，這是帶有國際觀的學習，學習態度不同，未來發展也不同，可以從黑手走到工程師、走到汽車相關產業，視野就變很大。