教育部︰建立新學制 恐挑戰價值觀

2017-11-19

開設第三條教育國道的新學制…

〔記者林曉雲／台北報導〕建立第三條教育國道中的新學制，是否為挽救技職教育的良方？教育部技職司長楊玉惠昨表示，教育部也鼓勵技專校院產學合作，但首先業界要有意願合作辦學，其次，如果採「零存整付」方式、學分累計制授予學習結果證明書，嚴重挑戰我國國人價值觀，「沒有學位，誰要讀呢？」

「沒有學位，誰要讀呢？」

楊玉惠表示，學生以在業界學習為主，升學進修採取區間車模式，邊工作邊讀書或是先就業再就學，但沒有授予學位，就不會有人來讀，只有高學力卻沒有學歷，恐怕對青年學子的吸引力下降。教育部推動先就業再就學的青年儲蓄帳戶政策，祭出每月一萬元，卻只有不到千人媒合成功、政策效果有限。

先就業再就學 媒合不到千人

楊玉惠也表示，教育部推動產學攜手計畫即是三加四、高職三年和科大四年，但為了培育高職生的軟實力如創意發想力、語文力等，仍需要在大學中學習，大學四年直接在業界學習的可能性不高。

教育部長潘文忠表示，我國高教發展太趨同、趨一致、趨學術化，教育部今年公布技術教育政策綱領，最重要的願景就是培育人才的實作力、創新力及就業力，因此要積極面對「年輕人的價值觀」議題。

教育部鼓勵高中職畢業生先就業再就學，但家長猶豫，使該方案起初有七千多人躍躍欲試，但學生到最後階段仍選擇升學管道，覺得比較安全。

勞動部政次施克和表示，青年政策與產業政策可謂國安問題，目前青年最大問題是低薪、晚婚、無殼，全部連到關鍵的就業問題，缺工及缺人才不只是結構問題，還涉及到社會大眾受升學主義影響、對技職教育的認同和價值觀，比結構問題更大。