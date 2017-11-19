少子化搶生 土木法律也招餐旅群

2017-11-19

建議四技二專入學加考術科筆試 汰除專業屬性不合考生

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化問題嚴重影響技職教育發展。建國科大校長陳繁興直指，目前科技大學招生，一個系可以招三個群，為搶學生，情況非常混亂。從簡章上可發現土木系招餐旅群、財經法律系也招餐旅群，因為餐旅群學生人數最多、近兩萬人。基金會研議小組建議，四技二專入學可加考術科筆試，挑出有實作經驗的學生，汰除專業屬性不合的考生。

科大校長︰有實作力就有就業力

陳繁興表示，有實作力就有就業力，有實作力就有創新力。在考試領導教學情況下，技職學生的實作力大受影響，升學考試以筆試為主，高職生上課時也強調考科，不重視非考科。

教育部要求測驗中心，推甄時至少要有面試和實作，問題在於學生愈來愈少，科大招生需求量又大，私立科大「求過於供」，國立大學考實作，學生會參加，但如果要學生交五百元去考私大實作，恐怕學生寧可去選其他學校。

陳繁興也表示，技專校院招生策進總會規定，各招生科系可自行選擇三個類群考生，做為生源對象，導致許多科系不論學生背景，例如土木工程系或財經法律系選擇「餐旅群學生」、表演藝術選擇「資電群學生」等，在學生背景差異如此大情況下，教學上有相當的困難度，尤其是專業領域課程，更遑論教學品質或教學目標的達成。

教部︰學校搶生「跨太大」要檢討

教育部技職司長楊玉惠表示，如果是學生主動跨領域學習，不宜限制，但如果是學校為了搶學生，例如土木系去搶餐旅群學生「跨太大」，就必須檢討改進。

前高苑科技大學校長曾燦燈也表示，實作力非常重要，他任校長時，要求學生必須一年培養兩個基本力，大學四年培養八個基本力，高雄岡山是生產螺絲螺帽的大本營，一年就可幫岡山地區培育超過三百位基礎人才。