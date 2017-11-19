軍人年改後 上將月退仍有16萬以上

2017-11-19

〔記者曾韋禎／台北報導〕國防部上週公告軍人年改草案，中將以下的軍士官有四十年俸率一○○％之上限，但平均月領逾十九萬元的上將，除俸率可能破百，改革後仍有十六萬元以上的超高月退。

上將俸率可能破百 且無上限

軍人年改草案重新計算「俸率」，服役滿二十年者享五十％，中將以下每年增二．五％，上限為四十年一○○％；上將則年增二％，但無上限。

年金改革委員會副召集人林萬億解釋，上將的月給相當高，若仍為年增二．五％、四十年一○○％的話，不管服役幾年都沒有區別，因此降至二％。他表示，上將必須服役滿四十五年才有一○○％，這是極其稀少的個案，不考慮因少數人而設天花板，原則上還是鼓勵軍人能長期為國服務。

但因中將的最高月給（本俸）與公、教一樣，都是五萬三○七五元，而上將的月給直接攀升至九萬五二五○元，還高於院長、部長的八萬九七六○元。縱然上將的年增俸率已打八折，退俸仍遠高於中將。

據國防部與年改會統計，退役一級上將共六人，平均月領二十一萬四三一○元；二級上將五十八人，平均月領十九萬○五○○元，中將五二一人，平均十一萬二五八四元。

未來在完成年改後，平均六十歲退役的中將，俸率約九十％，月退將砍至九萬餘元。不過，以六位一級上將而言，郝柏村、羅本立、唐飛等人的服役年資均逾四十五年，改革後的月退仍約二十萬元；湯曜明、李傑、李天羽的服役年資約四十餘年，俸率也將突破九十％，月退仍達十七萬餘元。

其餘的二級上將，約在六十餘歲退伍，改革後的俸率將近九十％，亦有十六萬餘元的水準。除極端個案外，上將月退在年改後約減三、四萬元。

立委籲迴避政治活動 維持武官中立

民進黨立委莊瑞雄表示，軍官晉升的最大「窄門」是上校升少將，晉升率不到一成；中將晉升上將雖然也很困難，但至少突破一成，上將只比中將多服役幾年，在職待遇優渥沒話說，退休後就不該有這麼大的差距。

他認為，既然是用月給來算退休金，中將的月給僅上將的五十五％，上將的月俸年增率不應只打八折，就算再降到一．七％仍相當優渥。

曾任職業軍人的民進黨立委蔡適應認為，畢竟上將是最高軍職，有高度的榮譽性與特殊性，能接受領取高額退休俸。但他也表示，因有此尊榮性，退役上將應避免參加政治活動或政黨事務，以維持武官中立。