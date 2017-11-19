黨產會委員花亦芬：婦聯會行政契約須有懲罰條款

2017-11-19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華民國婦聯會比「東德民主婦女同盟」（ＤＦＤ）更難纏！台大歷史系教授、黨產會委員花亦芬受訪直言，ＤＦＤ至少留有資產帳目可清查，婦聯會海內外分會資產到底有多少錢，外界都沒人知道，行政契約一定要納入隱匿資產懲罰條款。

婦聯會比「東德民主婦女同盟」更難纏

花亦芬表示，「東德民主婦女同盟」是類似我國婦聯會的團體，其實也是東德共產黨的附隨組織，因東德女性要從政，一定得透過ＤＦＤ，此組織鞏固了東德共產黨存在，也替黨控制女性。

花亦芬指出，東德垮台後，一九九○年「東德民主婦女同盟」自己轉型為「民主婦女會」社福組織，從事輔導婦女就業及經營「受暴婦女收容所」。

花亦芬提及，到了二○○六年，德國黨產會認定「民主婦女會」為東德共產黨附隨組織，最後雙方透過協商方式解決問題，德國有保留一筆營運所需經費及必要房舍，使其能繼續從事公益活動，其餘各地不動產及財產全部充公。

花亦芬認為，從史料證據足以證明婦聯會是國民黨的附隨組織，不當黨產全部收回國有，當然大快人心，但這些人將來一定強力抵制民主社會，會產生一股反民主暗黑勢力，黨產會之所以願意協商，就是要幫婦聯會「慢慢轉勢」融入公民社會。

「德國她們與政府協商，也不會像婦聯會那樣頑強抵抗！」花亦芬分析，因婦聯會是保守的官夫人俱樂部，這些權貴階級與公民社會嚴重脫節，還會硬拗不是附隨組織，這部分與德國那邊面對轉型正義的態度大相逕庭。

花亦芬強調，東西德統一後，東德資產沒得藏，台灣的婦聯會早年收取國家數百億元勞軍捐，後來變成了不受國民黨主席馬英九、吳敦義控制的自走砲，錢要怎麼用、怎麼挪，只有婦聯會自己最清楚，所以行政契約一定要納入懲罰條款，並規定董事會代表須有社會公正人士及官方代表，這樣才能真正協助婦聯會民主轉型。