婦聯會三方協商 瀕臨破局

2017-11-19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會三方協商瀕臨破局，行政契約連三週來毫無進度，連協商會議也沒開了，婦聯會相當不滿黨產會祭出隱匿資產的懲罰條款，負責人辜嚴倬雲一度萌生退意，內政部高層坦言，「行政契約現在就像死屍躺在那裡！」

辜家勸辜嚴倬雲辭職走人

據透露，對於官方將矛頭直指辜嚴倬雲，在行政契約上一直要設定隱匿資產重懲負責人的條款，辜家的人相當不以為然，不斷力勸辜嚴倬雲乾脆趕緊辭職走人。

知情人士指出，面對內政部、黨產會一連串協商攻勢進逼，辜嚴倬雲雖萌生退意，但此刻念茲在茲的，仍是蔣宋美齡親手託付給她的婦聯會，「底下有多少資產，她才不管！」

但黨產會認為，辜嚴倬雲擔任婦聯會負責人至今十四年，蔣宋美齡掌權時代也一直在婦聯會當總幹事，前後超過三十年，「怎能說完全不知道」，行政契約一定要納入懲罰負責人條款。

據了解，協商大限早在十月二十四日截止，因辜嚴倬雲不願簽字，內政部現在急得像熱鍋上的螞蟻，積極尋求解套方案；黨產會立場則非常堅定，主委林峯正在內部委員會指示，協商不能無限延長，延長一個月就是到本月二十四日為止。

可能回歸附隨組織的認定

知情人士轉述，婦聯會已後悔站上談判桌。但黨產會委員強調，期限一到若沒談成，便是回歸附隨組織的認定。

內政部高層坦言，三方協商近期已沒召開，進度陷入僵局，「若要開也可以，就是大家繼續僵，行政契約就像死屍躺在那邊。」不過內政部還是會積極處理，辜嚴倬雲也不能走，希望能出現好的結果。